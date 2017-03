Indonesia: Phà chở hơn 400 người bốc cháy

Một chiếc phà Laut Teduh bị cháy tại tỉnh Banten - Ảnh: Press TV

Chiếc phà KM Marina Nusantara, xuất phát từ thành phố Surabaya ở tỉnh Đông Java, xảy ra va chạm với chiếc sà lan khi nó đến gần thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan tại đảo Borneo ở Indonesia.

Theo ông Rusli Ansyah, trưởng nhóm cứu nạn của tỉnh, tai nạn xảy ra lúc 7g sáng nay (giờ địa phương). Khi đó trên phà đang chở 443 hành khách, gồm 23 trẻ em, một số người mang theo xe máy và hàng hóa. Hiện toàn bộ hành khách đã được sơ tán và một số nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện.

Quần đảo Indonesia gồm 17.000 hòn đảo, phương tiện lưu thông giữa các đảo phần lớn bằng tàu thuyền, nhưng lại thường xuyên xảy ra tai nạn đường thủy.

Trong tuần qua đã xảy ra hai vụ thảm kịch chìm tàu ở Indonesia. Gần đây nhất là tai nạn ngày ngày 25-9 tại tỉnh Đông Java, khi 13 người chết và chín người mất tích, so với tổng số người trên tàu là 40. Trước đó, vào ngày 21-9, một chiếc thuyền gỗ chở đoàn nghệ sĩ 36 người của đảo Bali bị chìm do gặp sóng to, hậu quả là 25 người đã thiệt mạng.

Theo Tấn Khoa (TTO / AFP)