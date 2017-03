Indonesia phản đối hộ chiếu lưỡi bò ngay từ đầu

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa - Ảnh: Reuters

Năm 2012, Trung Quốc công bố lưu hành hộ chiếu in bản đồ đường lưỡi bò chiếm trọn biển Đông. Khi đó Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối chính thức hành vi khiêu khích và bất hợp pháp của chính quyền Bắc Kinh.

Ấn Độ cũng chỉ trích dữ dội hành vi của Trung Quốc. Tuy nhiên Indonesia không chính thức lên tiếng dù bản đồ đường lưỡi bò cũng ăn vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Tuy nhiên mới đây báo Financial Times dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết vài tuần sau khi Bắc Kinh công bố lưu hành bản đồ trên, chính quyền Jakarta đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ quán Trung Quốc.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc cho phép lưu hành hộ chiếu đó không thể được xem là sự công nhận những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc - ông Natalegawa cho biết - Chúng tôi áp dụng các biện pháp ngoại giao thầm lặng nhưng đã đưa ra chính kiến của mình”.

Báo Financial Times dẫn lời nhà phân tích an ninh hàng hải Ristian Atriandi Supriyanto thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam ở Singapore nhận định Indonesia không muốn gây căng thẳng với Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bị trả đũa kinh tế và ngoại giao.

Tuy nhiên, lực lượng hải quân Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh với tốc độ vượt xa hải quân Indonesia. Do đó, chính quyền Indonesia ngày càng lo ngại về mối nguy cơ đến từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Natalegawa khẳng định an ninh và ổn định của châu Á có thể bị sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc đe dọa. “Sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ quyết định tình trạng của khu vực và có thể là giải pháp hoặc chính là vấn đề”.

Theo Nguyệt Phương (TTO)