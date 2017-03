Indonesia-Thái Lan: Giải quyết vấn nạn đa thê và bạo hành

Ca dao Việt Nam có câu: “Đói lòng ăn nắm lá sung / Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng”. Ngày càng nhiều phụ nữ Indonesia rơi vào trường hợp này và chọn con đường ly hôn thay vì tiếp tục sống với ông chồng thích năm thê, bảy thiếp.

Báo The Jakarta Post (Indonesia) ngày 4-2 dẫn số liệu từ Ủy ban Các vấn đề Hồi giáo thuộc Bộ Tôn giáo Indonesia cho biết mỗi năm ở Indonesia có hai triệu đôi nam nữ lập gia đình và 200.000 đôi dắt nhau ra tòa. Cách đây 10 năm, số ra tòa ly hôn thấp hơn 10 lần.

Nguyên do ly hôn có đủ: Vợ chồng không chung thủy, kinh tế khó khăn, khác biệt về tôn giáo, sắc tộc... Tuy có đến 90% các đôi khác nhau về tôn giáo ly hôn nhưng đáng chú ý nhất là số vụ ly hôn do nguyên nhân đa thê ngày càng tăng. Chỉ riêng năm 2006, các tòa án Hồi giáo đã thụ lý gần 1.000 vụ do vợ không chấp nhận chồng thêm vợ bé.

Bà Siti Musdah Mulia (giảng viên Đại học Hồi giáo quốc gia Jakarta) nhận xét: Hiện tượng nhiều phụ nữ ly hôn để phản đối hôn nhân đa thê chứng tỏ họ ngày càng có học thức hơn và càng độc lập hơn về mặt kinh tế, dám đấu tranh phản đối thái độ gia trưởng của người đàn ông.

Theo Luật Hôn nhân và gia đình của Indonesia, một người đàn ông Hồi giáo có thể có thêm vợ nếu tòa án chấp thuận và người vợ đồng ý hoặc khi người vợ đầu không làm tròn bổn phận, đau ốm hay không thể có con. Trong thực tế, không ít ông chồng cung cấp cho tòa thông tin giả mạo để đi bước nữa.

Hiện nay, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ vẫn đang kiên trì vận động hành lang để sửa đổi luật dù biết đây không phải là vấn đề ưu tiên của các nhà lập pháp. Cách đây hơn hai năm, chính phủ đã có ý định cấm các quan chức đa thê nhưng các đảng phái Hồi giáo phản đối dữ dội. Trước mắt chỉ có công chức bị cấm đa thê.

Trong khi đó tại Thái Lan, cuối tháng trước, Quỹ Những người bạn phụ nữ Thái Lan cũng đã kiến nghị phải sửa đổi Luật Bảo vệ nạn nhân trong các vụ bạo hành gia đình theo hướng xử phạt người không trình báo với chính quyền khi chứng kiến hành vi bạo hành trong gia đình.

Luật có hiệu lực hơn một năm nay, tuy nhiên theo Bộ Tư pháp, đến nay chỉ có 54 vụ được trình báo. Lý do: Ngay cả cảnh sát cũng xem bạo hành gia đình là chuyện riêng tư trong gia đình, còn báo chí vẫn giữ thái độ bảo thủ. Mỗi năm, tổ chức trên nhận khoảng 1.500 đơn thư lẫn cuộc gọi cầu cứu, trong đó 70% liên quan đến ngược đãi, bạo hành trong gia đình và phân nửa trong số này là do người chồng ngoại tình.