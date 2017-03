Interpol: Phát hiện tội phạm tình dục qua Internet

Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ đã bắt giữ Wayne Nelson Corliss, 58 tuổi tại nhà riêng ở TP Newark (bang New Jersey, Mỹ) vào rạng sáng ngày 8-5 (giờ địa phương).

Corliss bị truy nã vì đã lạm dụng tình dục ba bé trai từ sáu đến 10 tuổi tại Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 4-2000 đến 5-2001 và đã phát tán ảnh quan hệ tình dục với các em này qua thư điện tử. Sau khi bị bắt, Corliss đã thừa nhận có quan hệ tình dục với ba thiếu niên tại Thái Lan năm 2002.

Năm 2006, cảnh sát Na Uy phát hiện 800 bức ảnh liên quan đến Wayne Nelson Corliss. Từ cơ sở này, Interpol ra lệnh truy nã toàn cầu. Trong lệnh truy nã, Interpol chỉ phác họa được nghi can là người da trắng, từ 50 đến 70 tuổi, chưa xác định nơi cư trú và quốc tịch nhưng có thể có gốc gác ở Bắc Mỹ, châu Âu hoặc Úc.

Sau đó, chỉ trong 24 tiếng đã có gần 250.000 lượt truy cập (gấp 10 lần so với số lượt truy cập bình thường hàng ngày). Cuối cùng, Corliss bị phát hiện nhờ ba người sống ở Mỹ báo tin cho văn phòng Interpol tại Pháp. Nguồn tin báo án đã cung cấp lý lịch của nghi can. Wayne Nelson Corliss hành nghề diễn viên dưới nghệ danh Casey Wane và hay đóng vai ông già Noel trong lễ Giáng sinh do các ngân hàng ở New York tổ chức.

Đây là lần thứ hai Interpol sử dụng mạng Internet để kêu gọi quần chúng phát hiện tội phạm. Hồi tháng 10 năm ngoái, Interpol cũng đã sử dụng phương pháp phát lệnh truy nã trên mạng và bắt giữ được tên tội phạm tình dục trẻ em Christopher Paul Neil, người Canada tại Thái Lan.

Sau đó, Đại hội đồng Interpol đã thông qua nghị quyết cho phép Interpol công bố thông tin kêu gọi quần chúng phát hiện tội phạm trong các vụ điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em.