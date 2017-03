Iran bác cáo buộc dính líu đến mạng lưới gián điệp

Quân đội Iran (Ảnh: FARS)

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehman-Parast khẳng định cáo buộc này là một "kịch bản vô căn cứ và được lặp đi lặp lại."



Trước đó, hôm 19/3, giới chức Arập Xêút thông báo đã bắt giữ 18 người, trong đó có một người Iran và một người Lebanon, do tình nghi làm gián điệp.



Theo một thông cáo của Bộ Nội vụ Arập Xêút, những nghi can trên bị cáo buộc thu thập thông tin về các cơ sở trọng yếu ở Arập Xêút để cung cấp cho nước khác, song từ chối tiết lộ đó là quốc gia nào.



Bên cạnh đó, báo địa phương Okaz còn quy cho nhóm gián điệp này là một tổ chức khủng bố, trong đó các thành viên của tổ chức đã âm mưu thực hiện nhiều vụ nổ ở các địa điểm quan trọng.



Trong thời gian qua, Arập Xêút và các chế độ quân chủ vùng Vịnh Arập khác do người Sunni lãnh đạo đã nhiều lần nghi ngờ và cáo buộc Iran kích động căng thẳng trong cộng đồng người Shi'ite tại các nước này./.

(Theo Vietnam+)