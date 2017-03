Iran bắt đầu nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân

Một cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh Presstv)



Theo Nhật Vy (VNN/ AP, Reuters, CNN)



Tại thông báo vừa đưa ra ngày 21/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết các kỹ sư đã bắt đầu đưa nhiên liệu do Nga cung cấp vào nhà máy hạt nhân Bushehr, cũng là một nhà máy do Nga xây dựng.Iran cũng nhắc tới việc họ bắt đầu nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là có sự chứng kiến của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân trị giá 1 tỷ USD này sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới.Các nước phương Tây lâu nay vẫn phản đối mạnh mẽ việc Iran đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này vào sử dụng vì lo ngại rằng thông qua đó Tehran có thể sản xuất vũ khí hạt nhân.Tuy nhiên lần này, sự phản đối chưa dấy lên như quan ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ cách đây vài ngày đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng nước này không phản đối kế hoạch vận hành nhà máy điện hạt nhân của Iran.Chính quyền Mỹ thừa nhận rằng nhà máy điện hạt nhân Bushehr được dùng để cung cấp điện hạt nhân dân sự. Do đó, Washington không coi đây là một mối đe dọa phổ biến hạt nhân.Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cũng vừa đưa ra tuyên bố rằng đã có nhà máy điện hạt nhân như thế, Iran không cần phải theo đuổi chương trình làm giàu urani làm gì.