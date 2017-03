"Iran có thể tạo ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân"

Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: guardian.co.uk)

Phát biểu trước các sinh viên của trường Đại học Zayed ở thủ đô Abu Dhabi trong khuôn khổ chuyến thăm tới Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 5/11, Thủ tướng Cameron cho biết ông tin rằng Tehran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân và điều này sẽ khiến cho Trung Đông trở thành "một khu vực bất ổn định và nguy hiểm hơn."



Tờ The Telegraph dẫn phát biểu của ông Cameron: "Chúng ta phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn việc này xảy ra."



Theo ông, Iran đang tạo ra mối đe dọa theo hai cách. Thứ nhất, nếu Iran cố phát triển vũ khí hạt nhân thì bản thân việc này đã là một mối đe dọa, nhất là khi xem xét tới những gì mà nước này nói về các nước khác trong khu vực, trong đó có Israel và tuyên bố muốn "xóa bỏ nước này trên bản đồ thế giới."



Lý do đáng quan ngại thứ hai mà ông Cameron nói tới đó là việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.



Điều này sẽ làm tiêu tốn một số lượng rất lớn về nguồn lực và năng lượng, đồng thời khiến Trung Đông trở thành một khu vực nguy hiểm và bất ổn hơn trên thế giới.



Vì những lý do này, ông Cameron cho rằng các nước có cùng chí hướng cần phải làm mọi điều có thể để thuyết phục Iran thay đổi ý định. Thủ tướng Anh cũng khẳng định sẽ là việc có thể chấp nhận được nếu như Iran muốn phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự./.

Theo Huy Hiệp/London (Vietnam+)