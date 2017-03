Iran dọa lôi Mỹ ra tòa

Một máy bay US ScanEagle

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố rằng Tehran hiện nay có bằng chứng về sự hiện diện của các máy bay do thám Mỹ trên lãnh thổ Iran.

"Chúng tôi đã chính thức phản đối các hành động như vậy của Mỹ và đã thông báo rằng chúng tôi có thể sẽ bảo vệ biên giới của mình bằng mọi phương tiện có thể" - ông Salehi nói trên truyền thông trong nước. Luật quốc tế cấm mọi sự vi phạm qua biên giới quốc gia, đây là điều mà Mỹ đã cảnh báo Mỹ trước đó, 'nhưng đáng tiếc là họ không thực thi' - ông Salehi nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ sử dụng máy bay do thám này làm bằng chứng để khởi tố vụ kiện chống lại sự xâm nhập của Mỹ tại các cơ quan quốc tế thích hợp" - Ngoại trưởng Iran nói.

Trên một đoạn video phát đi trên truyền hình Iran Press TV hôm 4/12, một máy bay US ScanEagle của Mỹ đã bị bắt gần đây trên Vịnh Ba Tư do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và trông không có vẻ gì bị hư hại. Nếu như loại máy bay này do công ty con của Beoing là Insitu sản xuất thì việc máy bay không bị hư hại cho thấy nó đã không bị bắn hạ, mà đã bị 'tóm' và đưa xuống mặt đất mà không bị sứt mẻ gì.

Đô đốc Ali Fadvi của Hải quân IRGC là người tuyên bố về vụ tóm máy bay do thám này nhưng lại không nói rõ thời điểm vụ việc.

Ngày 1/11, hai máy bay của Iran do Liên Xô sản xuất đã nã súng vào chiếc máy bay do thám của Mỹ là MQ-1 Predator trên vùng trời của Vịnh Ba Tư. Chiếc máy bay này vẫn trở về được căn cứ an toàn.

Một tuần sau đó, vào ngày 9/11, Không quân Iran lại đẩy lui một máy bay không xác định được thâm nhập vào không phận nước này.

Trước đó hãng tin AP có nói rằng chiếc máy bay do Iran công bố vừa ròi có thể không phải của Mỹ, hoặc do Mỹ thất lạc. Các Tiểu vương quốc Ả Rập cũng sử dụng loại máy bay ScanEagle tương tự.

Đây là loại máy bay do thám không người lái giá rẻ, có thể hoạt động trên trời liên tục 22 giờ đồng hồ và do nhiều nhóm tác chiến đặc biệt của Mỹ vận hành.

Một năm trước, Tehran đã kiểm soát được loại máy bay do thám không người lái tối mật của Mỹ là RQ-170 Sentinel. Chiếc máy bay tối tân này đã bị Iran tin tặc và buộc hạ cánh sau đó.

Theo Lê Thu (VNN / RT/AP)