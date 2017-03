Iran giận dữ vì Mỹ mở cửa "sứ quán ảo" trên mạng

Giao diện trang "sứ quán ảo". (Nguồn: Vietnam+)

Tehran cáo buộc rằng Washington đang tìm cách can thiệp vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.Với việc khai trương trang web "sứ quán ảo" tại địa chỉ http://iran.usembassy.gov ngày 6/12, Washington tuyên bố trang web này sẽ phá vỡ "bức màn điện tử" của chính quyền Tehran.Trang web này là nơi Mỹ công bố các chính sách bằng tiếng Anh và tiếng Farsi, cung cấp thông tin về thị thực, tin tức từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do Mỹ bảo trợ và các đường dẫn để chia sẻ quan điểm qua truyền thông xã hội.Trong thông điệp khai trương trang web, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ hy vọng "sứ quán ảo" này sẽ là nơi để người dân Mỹ và người dân Iran trao đổi "cởi mở mà không phải e ngại điều gì."Bà nói: "Vì Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao nên chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá để đối thoại với các bạn, những công dân Iran... Nhưng hôm nay, chúng ta có thể sử dụng các công nghệ mới để xóa nhòa khoảng cách và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và người dân hai nước. Đó là lý do chúng tôi thành lập sứ quán ảo này.""Sứ quán ảo" cho phép công dân Iran xin thị thực nhập cảnh Mỹ, song họ vẫn phải sang một nước khác, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), để nhận thị thực.Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979./.