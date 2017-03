Iran hứa ngưng làm giàu uranium, nếu...

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 24/9 ở một khách sạn New York, ông Ahmadinejad còn nói rằng, Iran sẵn sàng định ngày nối lại hội đàm hạt nhân với sáu cường quốc. Ông nêu khả năng tháng 10 là thời điểm để hai bên gặp gỡ.



Ahmadinejad cũng biện hộ cho các bình luận của mình tại Liên Hợp Quốc một ngày trước đó, rằng hầu hết dân chúng trên thế giới tin Mỹ đứng sau vụ khủng bố 11/9/2001; nhà lãnh đạo này cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc thành lập một ủy ban điều tra sự kiện này.



Ahmadinejad nói Iran không có lợi ích trong việc làm giàu uranium từ cấp độ tinh luyện 3,5% lên 20% nhưng buộc phải làm vậy sau khi các cường quốc thế giới từ chối cung cấp nhiên liệu hạt nhân cần thiết cho lò phản ứng nghiên cứu y khoa ở Tehran. Ông không ngụ ý Iran sẽ ngưng làm giàu uranium ở cấp độ thấp.



Mức đó còn thấp hơn nhiều so với độ tinh khiết 90% cần thiết để chế tạo một vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Tehran có thể đang tiến gần hơn tới khả năng đạt cấp độ vũ khí.



Tổng thống Iran nói rằng một đại diện của nước này có thể sẽ gặp gỡ các đại diện của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc - cùng với Đức vào tháng 10. Ông cũng gợi ý, một ngày cụ thể sẽ được định đoạt nếu người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu liên lạc với Iran.



"Có thể là vào tháng 10; chúng tôi đã sẵn sàng hội đàm. Các cánh cửa để mở cho đàm phán trong khuôn khổ của sự công bằng và tôn trọng", trích lời ông Ahmadinejad.



Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cảnh báo Iran sẽ không nhượng bộ trước áp lực. "Họ hoàn toàn sai lầm khi nghĩ có thể chà đạp lên quyền của dân tộc Iran bằng việc ép buộc trong đàm phán".



Trong một giờ rưỡi họp báo, Tổng thống Ahmadinejad cũng lên án các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. "Người Mỹ sẽ không thể "chiếm toàn bộ Trung Đông,... bỏ bom các tiệc cưới ... tiêu diệt toàn bộ một ngôi làng chỉ bởi vì một kẻ khủng bố đang trốn ở đó".





