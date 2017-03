Iran, Lebanon tố cáo Mỹ âm mưu gây bất ổn khu vực

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi. (Nguồn: presstv.com)

Trả lời báo giới tại Lebanon, ông Boroujerdi bày tỏ hy vọng rằng "Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hành động sáng suốt và không vội vàng trong quyết định tấn công quân sự nhằm vào Syria" và "Quốc hội Mỹ sẽ kiềm chế và khôn ngoan như vậy để ngăn các hành động đe dọa an ninh khu vực."



Theo THX, ông Boroujerdi cũng đưa ra bình luận tương tự khi gặp Thủ tướng lâm thời Lebanon Prime Minster Najib Miqati. Còn khi tiếp phái đoàn Iran đến thăm, Tổng thống Lebanon Michel Suleiman chỉ ra những nguy hiểm có thể xảy ra nếu can thiệp quân sự vào Syria.



Cùng ngày, trong cuộc gặp các đại sứ những nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Điều phối viên Đặc biệt của Liên hợp quốc về Lebanon Derek Plumbly và đại diện của Liên minh Châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập (AL) ở thủ đô Beirut của Lebanon, Tổng thống Suleiman tuyên bố ông phản đối can thiệp quân sự vào Syria và kêu gọi ký kết thỏa thuận chính trị tại quốc gia láng giềng này./.

(Theo Vietnam+)