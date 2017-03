Iran sẵn sàng cho chiến tranh Vệ binh

Ayatollah Ali Khamenei, đại giáo chủ Iran. Ảnh: AP

Tình báo phương Tây cho hay tướng Mohammed Ali Jaafari, chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Iran, đã yêu cầu các lực lượng ở trong trạng thái sẵn sàng hành động, chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị không kích và những cuộc tấn công bí mật từ bên ngoài. Theo Telegraph, nước cộng hòa Hồi giáo đã bắt đầu triển khai các tên lửa tầm xa, các thiết bị nổ, pháo và các đơn vị binh sĩ vào những vị trí phòng thủ trọng yếu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế lên chương trình hạt nhân của Iran đang ngày một gia tăng. Việc chuẩn bị cho cho một cuộc đối đầu diễn ra nhanh chóng sau một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) hồi tháng trước. IAEA cho rằng Iran đang nghiên cứu để có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Ban lãnh đạo Iran lo ngại các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các cơ quan tình báo và an ninh phương Tây.

Những vụ nổ gần đây gần các cơ sở hạt nhân của Iran càng làm tăng thêm mối lo ngại về những cuộc không kích bất ngờ từ Israel hay Mỹ. Hôm 12/11, một vụ nổ xảy ra ở cơ sở thử nghiệm tên lửa chính tại Bidganeh, phía tây Tehran, đã làm 17 người thiệt mạng, trong đó có tướng Hassan Tehrani Moghaddam, giám đốc chương trình nghiên cứu tên lửa Iran. Tuần trước, một vụ nổ bí ẩn khác tiếp tục gây ra những thiệt hại đáng kể cho một cơ sở chuyển hóa uranium ở Isfahan.

Ayatollah Ali Khamenei, đại giáo chủ Iran, sau đó đã chỉ thị cho các lãnh đạo quân sự, các tổ chức an ninh và tình báo của nước này phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chính quyền.

Tướng Jaafari đã đáp lại chỉ thị này bằng cách ra lệnh Vệ binh Cách mạng tái triển khai kho tên lửa tầm xa Shahab tại các cứ điểm bí mật trên cả nước, nơi đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công của kẻ thù và có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Ngoài ra, không quân Iran cũng thành lập một số đơn vị phản ứng nhanh, tiến hành một số bài tập mở rộng để đối phó với các cuộc không kích.

Hồi cuối tuần, Iran tuyên bố đã bắn rơi máy bay do thám tối tân của Mỹ RQ-170 ở miền đông nước này. Trong khi đó, phát ngôn viên của NATO ở Afghanistan chỉ cho hay Mỹ đã mất liên lạc với một máy bay do thám và không cung cấp thông tin cụ thể. Nếu tuyên bố của Iran được xác thực thì rõ ràng quốc gia Hồi giáo đã tạo ra một cuộc "đảo chính" lớn bởi máy bay do thám Mỹ có công nghệ tàng hình, giúp nó hoạt động trong nhiều giờ mà không bị phát hiện.

Các quan chức tình báo tin rằng trò chơi nguy hiểm "mèo vờn chuột" giữa Iran và phương Tây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn tại sứ quán Anh ở Tehran tuần trước. Anh sau đó đã đóng cửa sứ quán, rút đại sứ về nước và trục xuất các quan chức Iran. Liên minh châu Âu cũng nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt mạnh tay với Tehran. Tuy nhiên, hiện Tehran chưa cho thấy dấu hiệu nào của việc lùi bước trên con đường phát triển hạt nhân. Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước này sẽ không lùi bước dù chỉ một cm.

Theo Anh Ngọc (VNE)