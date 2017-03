Iran thề đánh trả bất kỳ nước nào

Binh sĩ Iran trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: FARS

Binh sĩ Iran trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: FARS

Theo Mai Trang (VNE)



Tướng Hossein Salami, phó tư lệnh lực lượng thiện chiến nhất quân đội Iran - Vệ binh Cộng hòa - tuyên bố như trên nhưng không cho biết thêm chi tiết quốc gia nào sẽ là nơi xuất phát một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Lời của ông này được cho là nhằm cảnh báo các nước láng giềng Iran không nên cho phép sử dụng vùng trời hay lãnh thổ của họ để tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quân sự chống Iran."Bất cứ nước nào là nơi xuất phát của một cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ bị trả đũa một cạch khốc liệt bởi các đơn vị thiện chiến của Vệ binh", AP dẫn lời ông Salami phát biểu qua hãng thông tấn quốc gia Iran FARS.Trước đó, đại giáo chủ Iran Khamenei tuyên bố rằng Iran không từ bỏ các mục tiêu của mình, và rằng Israel là một khối ung nhọt cần cắt bỏ.Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành cuộc tập trận từ hôm thứ bảy ở miền nam nước này, sau các hoạt động diễn tập của hải quân trên eo biển Hormuz tháng trước. Hormuz là tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng bậc nhất thế giới. Khi căng thẳng lên cao do việc Mỹ và các nước đồng minh áp dụng lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ Iran, Tehran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển, cắt đứt huyết mạch năng lượng của thế giới.Hiện những dự đoán về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Israel, với đồng minh là Mỹ, đang lan tràn. Báo cáo tuần trước do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra cho rằng Israel có khả năng tấn công Iran trong mùa xuân này, chậm nhất là vào tháng 6.Theo VOA, cuộc họp nội các của Israel cuối tuần qua rất căng thẳng, tập trung vào việc đối phó với điều mà Tel Aviv cho là mối đe dọa từ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố nếu các lệnh trừng phạt kinh tế không có hiệu quả, thì việc tấn công Iran là cần thiết.Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trực tiếp trên truyền hình. Ông nói Mỹ và Israel đều đang theo dõi sát sao từng bước diễn biến của tình hình căng thẳng hiện nay, và trấn an người dân Mỹ trước mối đe dọa từ Iran. Obama khẳng định ông mong muốn giải quyết vấn đề Iran bằng ngoại giao.Phương Tây cho rằng Iran sử dụng chương trình hạt nhân nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran bác bỏ và khẳng định họ chỉ vì mục đích hòa bình. Báo cáo mới đây của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế cho hay Iran có đầy đủ khả năng để chế tạo bom hạt nhân, nhưng không khẳng định quốc gia Hồi giáo này đang đi trên con đường đó.Giới chức Israel tuần trước cho hay các nguồn tin tình báo của họ đưa đến kết luận rằng Iran có đủ nguyên liệu để sản xuất 4 quả bom hạt nhân.