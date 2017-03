Iran tố Mỹ "quấy rối"

Hình minh họa Hàng không mẫu hạm USS John F. Kennedy của Mỹ



Các cáo buộc trước đó và cả lần này đều được gửi hồ sơ cho lãnh đạo của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an LHQ.

Hai lá thư này được gửi tới Tổng thư ký Ban Ki-moon và HĐBA LHQ được Iran chuyển đi từ hôm thứ Sáu tuần qua.

Đại sứ của Iran tại LHQ Mohammad Khazaee dẫn ra một số vụ việc 'quấy rối' của Mỹ, trong đó có các chuyến bay không được phép quanh khu vực ven biển gần Bushehr vào tháng Mười. Tại khu vực này, Iran có một nhà máy điện do Nga xây dựng.

Ông Khazaee cũng nói rằng một máy bay do thám của Mỹ cũng đi vào không phận của Iran vào ngày 1/11 vừa qua, bất chấp đã được cảnh báo qua sóng radio.

Tehran thúc giục Tổng thư ký Ban cảnh báo Mỹ không được 'tiếp tục các hành động vi phạm luật quốc tế và cảnh báo về các hậu quả bất lợi đối với bất kỳ hành động nguy hiểm và khiêu khích nào mà chính quyền Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm".

Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với các cáo buộc trên.

Hôm 1/11 vừa qua, hai máy bay chiến đấu của Iran đã bắn vào một máy bay do thám Predator của Mỹ. Chiếc máy bay do thám không người lái này khi đó đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại vùng Vịnh, sau đó đã trở về căn cứ của Mỹ an toàn sau cuộc đụng độ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại nói rằng máy bay của họ lúc đó đang bay ở không phận quốc tế, và rằng chiếc máy bay vẫn ở vùng biển quốc tế khi đang bay. Tehran đã phản đối lập luận trên và nói rằng máy bay Mỹ đã vi phạm không phận của họ.

Năm ngoái, Iran đã từng bắt được máy bay do thám không người lái Sentinel của Mỹ trong lãnh thổ Iran.

Sau khi Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz ở vùng Vịnh nhằm đáp trả các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây vào ngành dầu lửa nước này, Mỹ đã điều các tàu chiến và hàng không mẫu hạm tới vùng Vịnh. Các cuộc tập trận quân sự cũng được tiến hành nhiều hơn trong khu vực này.

Theo Lê Thu (VNN / RT)