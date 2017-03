Iraq: 2 ứng viên bị ám sát ngay trước thềm bầu cử

Chiếc xe bị phá hủy trong vụ đánh bom ở Sadr City, thuộc Baghdad ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát địa phương cho biết, ứng viên Hatim Mohammed al-Dulaimi tranh cử vào hội đồng tỉnh Salaheddin đã bị bắn chết ngay gần nhà riêng ở Baiji, phía Bắc thủ đô Baghdad, hôm 13/4.



Ít giờ sau đó, ứng viên tại tỉnh Diyala, ông Najm al-Harbi, cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom nhằm vào xe của ông. Cả hai nạn nhân đều là người Hồi giáo dòng Sunni.



Cuộc bầu cử hội đồng tỉnh vào ngày 20/4 tới là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Iraq kể từ năm 2010. Tuy nhiên, dư luận đã bày tỏ quan ngại về cuộc bầu cử này khi đã có 14 ứng cử viên tiềm năng bị ám sát và chỉ có 12 tỉnh trong tổng số 18 tỉnh của Iraq tiến hành bầu cử.



Trong khi đó, bất chấp nỗ lực của cảnh sát và lực lượng an ninh, bạo lực và đánh bom tự sát vẫn liên tục xảy ra tại các thành phố của Iraq, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các cộng đồng người Hồi giáo Shiite, Sunni và người Kurd gia tăng.



Trong một vụ tấn công ngày 14/4 tại thành phố Mosul, năm cảnh sát đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ gần trung tâm thành phố.



Theo thống kê, trong tháng Ba vừa qua có tới 271 người thiệt mạng trong các vụ xung đột ở Iraq, con số cao nhất kể từ tháng 8/2012.



Cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần này được xem là "thuốc thử" cho cuộc bầu cử quốc hội Iraq sẽ diễn ra vào năm 2014, qua đó đánh giá tương quan giữa Thủ tướng Nuri al-Maliki và các đối thủ.



Khoảng 8.000 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào 450 ghế hội đồng các tỉnh và có khoảng 16,2 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu, trong đó không bao gồm cử tri tại ba khu vực của người Kurd và hai tỉnh do người Sunni chiếm đa số.



Chính phủ Iraq đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tại hai tỉnh Anbar và Nineveh có đa số người Sunni sinh sống vì lo ngại các vấn đề an ninh. Quyết định này càng làm gia tăng bất bình trong cộng đồng người Sunni vốn cho rằng họ bị chính phủ do người Shiite nắm giữ phân biệt đối xử và gạt ra ngoài lề./.

(Theo TTXVN)