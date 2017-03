Iraq: al-Qaeda gây ra 40 vụ tấn công trong tháng 6

Cảnh sát điều tra tại hiện trường đánh bom xe ở Iraq ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của mình, nhóm phiến quân có tên "Nhà nước Hồi giáo Iraq" đã nhận gây ra hàng loạt vụ đánh bom ven đường, đánh bom xe và các vụ xả súng nhằm vào người hành hương Hồi giáo dòng Shiite và lực lượng an ninh Iraq.



Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua đã có 234 người Iraq thiệt mạng trong các vụ bạo lực do phiến quân gây ra, đẫm máu nhất là vụ đánh bom xe xảy ra ngày 16/6 tại thủ đô Baghdad, làm 26 người Hồi giáo Shiite thiệt mạng.



Cũng trong ngày 9/7, tại một số địa phương của Iraq đã xảy ra các vụ nổ súng và đánh bom làm ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương.



Theo nguồn tin an ninh và y tế, phiến quân đã tấn công và giết hại hai chiến binh bộ lạc Sahwa tại một trạm kiểm soát ở thành phố Samarra, cách Baghdad 110km về phía Nam, nơi có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống.



Còn tại thành phố Mosul, cách Baghdad 350km về phía Bắc, một quả bom cài ven đường đã phát nổ làm một tướng quân đội đã nghỉ hưu thiệt mạng và làm bị thương một số người khác.



Tình trạng bạo lực tại Iraq vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ và lực lượng an ninh Iraq nhằm duy trì trật tự tại quốc gia Vùng Vịnh này.



Trong một diễn biến khác, Chính phủ Iraq ngày 9/7 đã thả cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời chính quyền Saddam Hussein, ông Mohmoud Dhiyab al-Ahmed, sau khi ông này hết hạn tù giam 7 năm.



Mohmoud Dhiyab al-Ahmed là một trong những quan chức cấp cao của chính quyền Saddam Hussein, bị bắt giam vào tháng 8/2003 sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công Iraq và lật đổ chế độ này.



Ngày 19/3 vừa qua, Chính phủ Iraq cũng đã thả cựu Bộ trưởng Thương mại Mohammed Mahdi Salih, sau khi một tòa án kết luận ông này vô tội./.

(Theo TTXVN)