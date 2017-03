Iraq đã bác tin hủy thảo thuận mua vũ khí của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Sa'adoun Al-Duleimi. (Nguồn: Reuters)

Một nguồn tin ngoại giao châu Á tại Liên hợp quốc cho hay ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Sa'adoun Al-Duleimi đã bác bỏ tin nói rằng Iraq vừa hủy thỏa thuận mua gói vũ khí trị giá 4,2 tỷ USD của Nga.



Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, ông Al-Duleimi khẳng định: "Thương vụ này (mua vũ khí của Nga) vẫn đang được thực hiện theo kế hoạch."



Tuyên bố trên được đưa ra để bác bỏ thông tin do ông Ali Mussawi, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, đưa ra trước đó ít giờ, nói rằng Iraq đã hủy thỏa thuận trên do lo ngại tham nhũng và rằng trong chuyến thăm Nga hồi tháng 10 vừa qua Thủ tướng Al-Maliki đã nghi có dấu hiệu tham nhũng và đấy là nguyên nhân đi tới quyết định trên.



Tuy nhiên, cũng có tin nói rằng Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq muốn cử một đoàn quan chức sang Nga để làm sáng tỏ vụ việc và ký lại hợp đồng này./.