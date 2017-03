Iraq: Tấn công nhà tù ồ ạt, thả hàng trăm tù Al-Qaeda

Đây là các vụ tấn công mới nhất trong một đợt bạo động mới đây. Giới chức Iraq cho biết các cuộc tấn công tại các nhà tù Taji và Abu Ghraib gần Baghdad xảy ra hôm 22-7. Các xe chở bom được cho nổ tung để phá hàng rào trước cổng chính nhà tù và sau đó nhiều tay súng Al-Qaeda tấn công nhân viên an ninh Iraq bằng súng cối và lựu đạn.



Trong lúc các nhóm quân chặn đánh quân tiếp viện từ Baghdad gửi đến, nhiều tay súng cảm tử xông vào mở cửa các phòng giam. Khoảng 10 cảnh sát và 4 tay súng Al-Qaeda thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Trực thăng của quân đội được đưa triển khai đến nhà tù để kiểm soát tình hình nhưng nhiều trăm tù nhân đã cao chạy xa bay khỏi đó.

Quân đội được đưa triển khai đến nhà tù để kiểm soát tình hình. Ảnh: AP

Hakim Al-Zamili, một ủy viên về an ninh và quốc phòng của Quốc hội Iraq, thông báo: “Con số tù nhân thoát khỏi nhà tù lên đến 500 người, đa số là các thành viên cao cấp của al-Qaeda đã bị kết án tử hình. Một số đã bị bắt lại nhưng con số vẫn còn bên ngoài không nhỏ”. “Đó rõ ràng là một cuộc tấn công khủng bố do Al-Qaeda thực hiện nhằm giải phóng thành viên của tổ chức này” – một quan chức an ninh giấu tên nói.



Trong khi đó, cảnh sát cho biết một kẻ tấn công liều chết đã bám theo đoàn xe quân sự đi qua một khu dân cư và cho kích nổ chiếc xe chứa đầy bom. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.



Một làn sóng bạo động mới ở Iraq giết chết hàng trăm người chỉ trong tháng này. Số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố vào đầu tháng 7 cho thấy hơn 2.500 người Iraq tử vong trong các cuộc tấn công bạo lực từ tháng 4 đến tháng 6.

Hai người phụ nữ đi ngang khu vực xảy ra vụ nổ xe bom ở Tobchi, thủ đô Baghdad, hôm 21-7. Ảnh: REUTERS