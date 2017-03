Iraq: thêm một công ty an ninh tư nhân nổ súng bừa

Một trong số các nạn nhân đã sử dụng xe ôtô của cô như một loại taxi không chính thức để kiếm tiền nuôi ba đứa em gái. Khách hàng của cô cũng thiệt mạng trong vụ nổ súng này.

Cái chết của hai dân thường này xảy ra một ngày sau khi chính phủ Iraq yêu cầu Mỹ bồi thường và trục xuất công ty an ninh tư nhân Blackwater USA khỏi Iraq do vụ bắn súng hồi tháng trước khiến ít nhất 17 dân thường thiệt mạng.

Vụ việc hôm 9/10 tại một giao lộ ở Baghdad nêu bật yêu cầu cần phải chấn chỉnh hoạt động của các công ty an ninh tại Iraq - những công ty làm nhiệm vụ bảo vệ các nhà ngoại giao, các nhóm cứu trợ và những người khác.

’’Chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc này’’, tuyên bố của Michael Priddin, Giám đốc điều hành Unity Resources Group - một công ty an ninh của Australia có trụ sở ở Dubai. Priddin cho biết công ty sẽ tiết lộ thêm các chi tiết về vụ nổ súng sau khi tiến hành điều tra. Các báo cáo sơ bộ từ công ty này và các nhân chứng cho thấy lính bảo vệ đã nổ sung do chiếc ôtô không dừng lại theo cảnh báo mà còn tiến gần hơn tới đoàn xe.

Người Iraq ngày càng tức giận với các công ty an ninh tư nhân, hầu hết là các công ty Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác. Họ coi đó là những biểu tượng của tình trạng vô luật lệ đã tàn phá đất nước này trong hơn 4 năm qua. Ali al-Dabbagh, phát ngôn của chính phủ Iraq, nói rằng: ’’Vụ việc ngày hôm nay là một phần của hàng loạt những hành động thiếu thận trọng của một số công ty an ninh’’.

Một cuộc điều tra về vụ nổ súng của công ty Blackwater hôm 16/9 đã được tiến hành theo lệnh của Thủ tướng Iraq Maliki. Ủy ban điều tra đã yêu cầu công ty bồi thường 8 triệu USD cho gia đình 17 nạn nhân. Ủy ban cũng nói rằng các nhân viên công ty này đã giết 21 người Iraq khác trong quá khứ kể từ khi họ bắt đầu bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ ở Iraq ngay sau cuộc xâm lược 2003.

Công ty Unity cũng đã bị giám sát trước đó. Tháng 6/2006, công ty này đã ra tuyên bố thông cảm sau khi một trong các bảo vệ nổ súng giết một người Australia 72 tuổi tại một trạm kiểm soát an ninh ở Baghdad. Unity cung cấp các nhân viên bảo vệ vũ trang và đào tạo an ninh trên toàn Iraq. Các nhóm bảo vệ có vũ trang của họ là các cựu binh đặc nhiệm từ Mỹ, Australia, New Zealand và Anh.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nói rằng vụ nổ súng không liên quan tới các nhà ngoại giao Mỹ. Vẫn chưa rõ vào thời điểm nổ súng các nhân viên của công ty này có bảo vệ nhà ngoại giao nào hay không.