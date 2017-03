Iraq thưởng cho người báo tin khủng bố

Chính phủ cũng sẽ thành lập một ủy ban gồm cơ quan tình báo và cơ quan an ninh cùng phối hợp với dân phát hiện các phần tử khủng bố giấu mặt. Kế hoạch còn phải được Quốc hội thông qua.

Một vụ đánh bom bằng xe hơi ngày 15-12 ở Baghdad.

Kế hoạch nêu trên do Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Qader Obeidi đề xuất. Ông phàn nàn cơ quan an ninh có quá ít thông tin về quân phiến loạn. Ông đề nghị chính phủ lập quỹ đài thọ huấn luyện kỹ năng theo dõi và nhận biết nguy cơ đánh bom khủng bố cho người dân, trả công khi họ báo tin, đồng thời có chính sách bảo vệ an toàn cho họ. Trong bốn tháng qua, Baghdad đã phải chịu bốn vụ đánh bom hàng loạt bằng xe hơi làm 390 người chết, gần 1.600 người bị thương.

HỒNG CẨM(Theo AFP, Perthnow)