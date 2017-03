IS chế tạo thiết bị nổ từ hàng của 20 quốc gia

Trong số này có các công ty của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật, Thụy Sĩ, Áo, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil.



Đây là kết quả thu được từ cuộc điều tra kéo dài hơn 20 tháng của Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR) của Liên minh châu Âu. Ít nhất 700 thiết bị đến từ 20 quốc gia nêu trên đã giúp IS chế tạo thiết bị nổ ngày càng nhiều với quy mô công nghiệp.

Nguyên liệu và cách thức IS chế tạo thiết bị nổ cũng rất đa dạng, từ thiết bị công nghiệp đòi hỏi trình độ kỹ thuật nhất định đến các thứ phổ biến, dễ tìm như hóa chất làm phân bón, điện thoại di động. Ngoài tự chế từ các thứ sẵn có ở địa phương, IS còn nhận được hỗ trợ từ bọn ủng hộ chúng ở nước ngoài. Đến nay đã có ít nhất 13 người Thổ Nhĩ Kỳ và bảy người Ấn Độ bị bắt vì cáo buộc cung cấp vũ khí và thiết bị cho IS.

Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí Xung đột đã liên hệ với các công ty có liên quan nhưng đều không nhận được phản hồi hoặc các công ty tỏ ra vô trách nhiệm khi cho rằng không thể kiểm soát được sản phẩm do các công ty làm ra sẽ đi đâu sau khi xuất xưởng.

Ông James Bevan, Giám đốc điều hành Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí Xung đột, nhận xét báo cáo điều tra đã cho thế giới thấy IS tại Syria và Iraq đủ khả năng tự làm vũ khí và các mặt hàng chiến lược khác.