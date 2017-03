Israel chính thức trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

Những tù nhân Palestine chờ được Israel trả tự do. (Nguồn: AFP)

Việc Israel trả tự do cho nhóm tù nhân nói trên trong tối 29/10 là một phần trong thỏa thuận với Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) do Mỹ làm trung gian, theo đó kêu gọi thả 104 tù nhân bị giam giữ từ trước thỏa thuận hòa bình Oslo mà hai bên ký kết năm 1993, đổi lại PNA đã ngừng nỗ lực gia nhập các tổ chức quốc tế.



Thỏa thuận này đạt được khi Israel và Palestine nhất trí nối lại tiến trình đàm phán hòa bình hồi tháng 7.



Nhóm đầu tiên trong số 104 tù nhân nói trên được trả tự do trong tháng 8 trong khi tin tức cho hay 2 nhóm còn lại sẽ được thả vào tháng 1 và tháng 3 năm 2014.



Các quan chức Palestine khẳng định việc phóng thích các tù nhân này không liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên./.

(Theo Vietnam+)