Israel dội bom Dải Gaza để trả đũa vụ không kích

Khu vực xảy ra vụ không kích của Israel ở Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn lời các quan chức an ninh nước này cho biết ba cảnh sát Ai Cập đã thiệt mạng gần thị trấn biên giới Rapha liền kề Dải Gaza của Palestine, do trúng đạn rốckét từ một trực thăng chiến đấu Apache của Israel khi máy bay này truy đuổi các tay súng vừa gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở miền Nam Israel.



Nguồn tin Quân đội Ai Cập cho biết vụ tấn công trên cũng làm hai cảnh sát khác bị thương tại Nam Rapha, khu vực biên giới chung với Israel và cũng là địa điểm hoạt động chung với một số quan chức an ninh Ai Cập sau vụ tấn công.



Trong khi đó, nguồn tin y tế Palestine cho biết đêm 18/8, các máy bay phản lực chiến đấu của Israel đã ném bom Gaza làm một thiếu niên thiệt mạng và năm người khác bị thương.



Trước đó vài giờ, Israel cũng mở cuộc không kích ở miền Nam Gaza, làm năm người Palestine thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm vũ trang trung thành với Phong trào Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza.



Các cuộc không kích của Israel diễn ra vài giờ sau khi xảy ra các vụ tấn công ở thành phố nghỉ mát Eliat làm ít nhất bảy người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.



Phong trào Hamas đã bác bỏ cáo buộc trách nhiệm về vụ tấn công ở Eliat, song cũng tuyên bố sẽ trả đũa việc Israel tấn công Gaza./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)