Israel gọi thầu xây hơn 1.200 ngôi nhà định cư mới

Khu định cư của Israel tại ngoại ô Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức giám sát Israel Peace Now dẫn các văn bản mà Bộ Nhà ở Israel đưa ra cho biết Bộ Nhà ở Israel còn tái gọi thầu với 72 ngôi nhà ở khu định cư Ariel thuộc Bờ Tây.



Peace Now - tổ chức phản đối mạnh mẽ việc định cư của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, đã chỉ trích mạnh mẽ động thái mới này, lưu ý rằng trong khi Tổng thống Pakistan Mahmud Abbas mới lặp lại cam kết về đàm phán hòa bình trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Israel gần đây thì "Thủ tướng Israel đáp lại bằng hàng nghìn ngôi nhà định cư mới."



Peace Now cũng cáo buộc chính quyền Israel cố tình chọn thời điểm đưa ra thông báo gọi thầu khi Mỹ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Tổ chức này nhận xét: "Dường như Thủ tướng Israel lo ngại về chính quyền mới sẽ được bầu ở Mỹ. Ông chọn ngày bầu cử Mỹ để đưa ra thông báo gọi thầu để dư luận ít chú ý đến hành động này."



Palestine nhanh chóng lên án việc Israel gọi thầu xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư mới, nói rằng động thái đó lý giải tại sao Palestine phải tiếp cận với Liên hợp quốc nhằm nâng cấp quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên phi thành viên Liên hợp quốc tại phiên Đại hội đồng cuối tháng này.



Người phát ngôn Tổng thống Palestine Nabil Abu Rudeina tuyên bố: "Chúng tôi lên án những quyết định mới về định cư cũng như việc chính quyền Israel tiếp tục chính sách định cư. Israel không tôn trọng luật pháp cũng như các nguyên tắc quốc tế vì vậy người dân và giới lãnh đạo Palestine càng quyết tâm có được những quyền dân tộc trọn vẹn của mình, đầu tiên là quy chế quan sát viên phi thành viên Liên hợp quốc."



Việc Israel xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem là một trong những vấn đề bất đồng lớn nhất khiến cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine bị ngừng lại từ cuối tháng 9/2010. Trước đó, Israel đã tạm dừng xây dựng các khu định cư trong thời gian 10 tháng trước khi xúc tiến đàm phán với Palestine.



Song không lâu sau khi đàm phán bắt đầu, giai đoạn tạm hoãn đó hết hạn và Israel không tái gia hạn. Phía Palestine nói rằng họ sẽ không đàm phán trong khi Israel xây dựng trên lãnh thổ mà Palestine muốn là quốc gia tương lai của mình, còn Israel tuyên bố muốn đàm phán vô điều kiện.



Cộng đồng quốc tế coi việc Israel xây dựng các khu định cư là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng số người định cư của Israel ở Bờ Tây đã tăng lên tới khoảng 340.000 người trong khi có khoảng 200.000 người ở Đông Jerusalem./.

(Theo TTXVN)