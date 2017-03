Israel hăm dọa sẽ cho Tổng thống Assad "biến mất"

Các sư đoàn xe tăng Israel triển khai trên cao nguyên Golan giáp giới với Syria đã sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: blogs.ft.com)

Trong buổi tiếp các đại sứ nhân dịp năm mới của Israel, ông Peres còn nhận định khó có khả năng Syria tấn công trả đũa Israel. Ông giải thích: "Nếu Syria tấn công, chúng tôi sẽ chiến thắng họ và đó là lý do tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sở hữu một trong những hạ tầng an ninh và quân đội tốt nhất trong thế giới hiện đại".



Tổng thống Israel nhắc lại tuyên bố của những nhà lãnh đạo khác của nước này về việc Israel không có kế hoạch can thiệp vào Syria, nhưng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào.



Liên quan đến vụ Mỹ và Israel tiến hành vụ bắn thử tên lửa đánh chặn trên Địa Trung Hải cùng ngày. Quan chức nay nước khẳng định hành động này là nhằm chuẩn bị cho khả năng Syria và Hezbollah tấn công Israel và Jordan để trả đũa cho cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch của Mỹ nhằm vào Syria.



Các quan chức Mỹ và Israel cho biết tên lửa Ankor của Israel được sử dụng làm tên lửa mục tiêu cho việc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-2.



Vụ thử này cho thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xem xét lại kế hoạch và dự tính một cuộc tấn công lớn hơn để làm suy yếu chính quyền của ông Assad, thay vì một cuộc tấn công "hẹp và có giới hạn". Theo nhiều chuyên gia quân sự, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Nimitz ở Biển Đỏ càng củng cố nhận định này.



Vụ thử tên lửa này còn cho thấy Mỹ và Israel có chung nhận định rằng Iran, Syria và Hezbollah có ý định nghiêm túc trong việc tăng cấp độ đe dọa bắn tên lửa vào Israel, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, nếu người Mỹ tấn công Syria. Hành động trả đũa này có thể dẫn tới cuộc xung đột Syria lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực, nguy cơ mà Mátxcơva, Tehran và Damascus đều đã thừa nhận là hầu như không thể tránh khỏi./.

