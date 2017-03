Israel, Việt Nam phối hợp đào tạo về an ninh mạng

Tham gia giảng dạy khóa đào tạo là 7 chuyên gia của Viện Hợp tác quốc tế và xuất khẩu Israel, Bộ Y tế Israel và 5 công ty hàng đầu Israel trong lĩnh vực này. Bà Katrin Melamed, Giám đốc phát triển kinh doanh phần mềm, Viện Hợp tác quốc tế và xuất khẩu Israel sẽ làm trưởng đoàn.

Tham dự khóa học là những người làm trong lĩnh vực an ninh an toàn mạng của các các doanh nghiệp viễn thông, công ty chứng khoán, các ngân hàng, sở bưu chính viễn thông và giảng viên của các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.

Khóa học sẽ giới thiệu với học viên từ những khái niệm cơ bản về an ninh mạng như an ninh thông tin, quản lý truy cập, quản lý ứng dụng, mã hóa, an ninh vật lý, an ninh vận hành; chỉ ra những mối hiểm họa và vấn đề an ninh mạng; và giới thiệu những chính sách, giải pháp, công nghệ, thiết bị đảm bảo an ninh an toàn mạng, đảm bảo vận hành liên tục, kế hoạch phục hồi sau sự cố.