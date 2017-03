Israel xin lỗi Ai Cập vụ giao tranh gây thương vong

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak. (AFP/TTXVN)

Vụ việc trên xảy ra hôm 18/8 khi các lực lượng Israel truy đuổi các tay súng đã thực hiện một loạt vụ tấn công ở miền Nam Israel trước đó làm 8 người thiệt mạng. Giao tranh giữa các binh sĩ Israel và các tay súng ở gần biên giới Ai Cập đã khiến 5 nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng.



Vụ việc đã gây ra tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai.



Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/10 sau một cuộc điều tra chung với quân đội Ai Cập, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Bộ trưởng Ehud Barak đã quyết định "xin lỗi Ai Cập về cái chết của những nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong lúc đang làm nhiệm vụ, do bị trúng đạn của các lực lượng Israel."



Ai Cập là quốc gia Arập đầu tiên ký hiệp định hòa bình với nhà nước Do Thái vào năm 1979, sau đó là Jordani vào năm 1994.



Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng là đồng minh thân cận nhất của Israel tại thế giới Hồi giáo, tuy nhiên, quan hệ hai bên căng thẳng do Tel Aviv không xin lỗi về vụ Hải quân Israel tấn công tàu chở hàng viện trợ cho Dải Gaza năm 2010 làm 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.



Ancara đã trục xuất Đại sứ Israel đồng thời tạm dừng mọi thỏa thuận quân sự với Tel Aviv./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)