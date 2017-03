Italy: Biểu tình đòi Thủ tướng Berlusconi từ chức

Người dân Italy biểu tình phản đối Thủ tướng Berlusconi.

(Nguồn: Demotix Images)



(TTXVN/Vietnam+)



Các cuộc biểu tình do hai nữ diễn viên điện ảnh Italy phát động nhằm phản đối lối sống cũng như những phát biểu gây tranh cãi của ông Berlusconi liên quan đến phụ nữ.Những người biểu tình cáo buộc ông Berlusconi "ít tôn trọng nhân phẩm của phụ nữ," thể hiện qua các bằng chứng rò rỉ từ cuộc điều tra do các công tố viên thành phố Milan, Italy tiến hành.Những người ủng hộ Thủ tướng Berlusconi đã lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình nói trên. Bộ trưởng Giáo dục Mariastella Gelmini cho rằng những cuộc biểu tình này được tiến hành vì động cơ chính trị.Các công tố viên Milan cáo buộc ông Berlusconi quan hệ với gái mại dâm vị thành niên và "lạm dụng chức vụ" do đã từng sử dụng quyền hạn của mình để yêu cầu cảnh sát trả tự do cho cô này, bị bắt tháng 5/2010 vì tình nghi phạm tội ăn cắp.Thủ tướng Berlusconi đã nhiều lần khẳng định ông không hề làm bất cứ điều gì sai trái, đồng thời nói rằng đây là một hành động mang động cơ chính trị của một bộ phận trong ngành tư pháp nhằm chống lại ông.