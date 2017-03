Kẻ 70 vợ bị tù chung thân

Warren Jeffs. Ảnh: AP.

Theo AP, giáo chủ giáo phái FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) sẽ không được thả trong 45 năm. Tên này phải ở tù ít nhất 35 năm vì tội quan hệ tình dục với trẻ em và ít nhất 10 năm vì những tội khác.

Các công tố viên bác bỏ luận điểm của Jeffs rằng hắn bị kết án chỉ vì tín ngưỡng của mình. Trong phiên xét xử, các nhà điều tra đã cung cấp bằng chứng DNA cho thấy Jeff đã làm cha của một đứa trẻ với một cô vợ 15 tuổi và cũng bật một đoạn ghi âm về việc y tấn công tình dục một em bé 12 tuổi.

Giáo phái FLDS cho rằng đàn ông phải cưới nhiều vợ mới được lên thiên đường. Giáo phái có khoảng 10.000 thành viên tập trung ở các bang Arizona, Utah và Texas. Jeffs được cho là có từ 40 đến 70 vợ và gần 60 người con.

Isaac Wyler, cựu thành viên giáo phái sống tại Colorado, bang Arizona, cho rằng Jeffs vẫn sẽ duy trì quyền lực của mình cho dù bị kết án. Trong hai năm qua, hắn vẫn quản lý nhà thờ từ trong trại giam.

"Ông ta chắc chắn vẫn sẽ là giáo chủ sau song sắt", Wyler nói. " Và họ (những người điều hành) sẽ nói với tất cả các tín đồ là Chúa sẽ phá tan nhà tù để giải phóng ông ta".

Tuy nhiên, Ken Driggs - một luật sư đến từ Georgia và kết bạn với nhiều thành viên FLDS từ năm 1988 - không đồng ý. Ông nói rằng những tín đồ của nhà thờ đã nhận thấy nhiều bằng chứng kinh khủng về Jeffs trong vụ án này và chắc chắn một người khác sẽ lên làm thủ lĩnh.

"Tôi cho rằng Warren đã tự làm mình quá ô uế khiến ông ta không bao giờ có thể lấy lại quyền hành như trước", Driggs nói.

Theo Anh Minh (VNE)