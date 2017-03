Kẻ hiếp dâm ở Ấn Độ "nên bị treo cổ"

Cảnh sát Mumbai áp giải một nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể nữ phóng viên. Ảnh: AFP

Lời kêu gọi của bà được đưa ra trong khi Ấn Độ vẫn đang phẫn nộ với việc 5 gã đàn ông cưỡng bức tập thể một nữ phóng viên ảnh ở Mumbai hôm 21/8. Cảnh sát đã bắt toàn bộ 5 nghi phạm và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

"Hãy nhanh chóng treo cổ một hoặc hai tên súc vật này và những vụ việc tương tự sẽ chấm dứt", bà Sushma Swaraj, lãnh đạo đảng đối lập BJ, nói.

Sushil Kumar Shinde, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, cho biết vụ án liên quan đến 5 nghi phạm trên sẽ được xử nhanh, Telegraph cho hay.

Theo điều tra của cảnh sát, những gã đàn ông trên có thể đã phạm tội nhiều lần. Một trong 5 nghi phạm thú nhận rằng y đã thực hiện các vụ cưỡng hiếp phụ nữ khác nhau vào năm ngoái, tại cùng một nhà xưởng. Trong một vài vụ, các nạn nhân bị quay phim lại, bị đe dọa xử lý nếu báo cảnh sát và sau đó bị bắt phải thu dọn hiện trường.

Satyapal Singh, ủy viên cảnh sát Mumbai, cho hay các thám tử của ông đang xác định danh tính của các nạn nhân khác.

"Đến nay chưa có ai đệ đơn kiện cả. Y thường đe dọa rằng họ sẽ phải hứng chịu hậu quả khôn lường nếu trình báo cảnh sát hay tiết lộ với bất kỳ ai về hành động của y", ông Singh nói.

Vụ tấn công tình dục nói trên nhằm vào một nữ phóng viên ảnh trên tại Shakti Mills, một xưởng dệt bỏ hoang ở trung tâm thành phố Mumbai vào chiều tối 21/8. Là một thực tập sinh của một tạp chí tiếng Anh ở Mumbai, cô cùng một đồng nghiệp nam đến đây để chụp ảnh.

Những kẻ hiếp dâm đã giả dạng là quan chức để tiếp cận họ, sau đó trói tay người đồng nghiệp nam bằng thắt lưng và đưa nữ phóng viên ra sau một bức tường sâu trong xưởng. Tại đây, những tên này cùng nhau hiếp dâm cô gái. Cô cho hay chúng đã đe dọa cô bằng nhiều thứ, trong đó có những mảnh vỡ chai bia sắc nhọn.

Người dân Mumbai đang rất sốc trước vụ việc, bởi thành phố này trước nay vẫn được coi là an toàn với phụ nữ hơn nhiều so với thủ đô New Delhi. Nhiều cuộc biểu tình đang diễn ra và giới chức Ấn Độ cũng vô cùng phẫn nộ.

Người dân ở nước này cũng đang chờ đợi một bản án dành cho 5 kẻ đã cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt ở New Delhi hồi năm ngoái. Vụ việc từng giới chức Ấn Độ phải thắt chặt luật pháp về tội phạm hiếp dâm, tuy nhiên, vấn nạn này vẫn tiếp diễn.

Theo Anh Ngọc (VNE)