“Kẻ thắng đậm” ở bầu cử Mỹ

Nhà thống kê Nate Silver - Ảnh: Newswhip.com

Theo Le Monde ngày 10-11, trong khi các chuyên gia và những nhà phân tích chính trị dự báo một cuộc “chạy đua sát nút” giữa hai ứng cử viên Obama và Romney thì Nate Silver chưa bao giờ nghi ngờ về chiến thắng của ông Obama. Với toán thống kê, Nate Silver đã dự đoán ông Obama sẽ tái đắc cử gần như 90% với số phiếu đại cử tri là 313.

Nate Silver đã nghiễm nhiên lọt vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất” do báo Time bình chọn hằng năm sau khi dự đoán gần như chính xác kết quả bỏ phiếu tại 49 trong số 50 bang ở cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008.

Bên cạnh đó, Nate Silver còn là người điều hành và sáng lập blog Five Thirty Eight (538) của báo New York Times - một trang blog thu hút khá nhiều người quan tâm trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2012. Và đương nhiên những người theo dõi đã không hề thất vọng, như cách phóng viên Karen Tumulty của báo Washington Post nhìn nhận: “Silver là người giành chiến thắng trong bầu cử”.

Theo Hà Nghĩa (Tuổi Trẻ)