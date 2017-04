Kênh truyền hình bí ẩn Saddam Hussein lên sóng

Cố Tổng thống Iraq được ngợi ca trên một kênh truyền hình vệ tinh bí ẩn, bắt đầu phát sóng vào đúng ngày Saddam Hussein bị hành quyết năm 2006, theo lịch Hồi giáo.



Dường như không ai biết nhân vật hay tổ chức nào cấp tiền cho Kênh Saddam hoạt động mặc dù chính phủ Iraq cho rằng chính các thành viên đảng Baath, đảng mà Saddam Hussein từng lãnh đạo, là những người đáng ngờ nhất.



Hãng tin AP đã theo dấu một người đàn ông ở Damascus, thủ đô của Syria, tên là Mohammed Jarboua, nhân vật tự nhận là Chủ tịch phụ trách kênh truyền hình bí ẩn trên.



"Kênh truyền hình Saddam không nhận được một đồng xu nào từ các đảng viên Baath. Kênh Saddam lên sóng theo sự mong đợi của người Iraq và Ảrập". Jarboua rõ ràng muốn che giấu nơi phát sóng cũng như từ chối tiết lộ danh tính người cung cấp ngân sách để kênh truyền hình Saddam hoạt động.



Người dân Iraq khá ngạc nhiên khi thấy Saddam trên truyền hình và có phản ứng khá khác nhau.



"Người Iraq không cần một kênh truyền hình như vậy vì nó có ý thù địch", Hassan Subhi, 28 tuổi, người Shiite, chủ một cửa hàng cà phê Internet tại đông Baghdad cho hay. Một số người khác cho biết, họ cảm thấy luyến tiếc khi nhìn thấy nhà lãnh đạo cũ, người Ảrập gốc Sunni. "Cả gia đình tôi đều thấy buồn" Samar Majid, giáo viên trung học người Sunni ở tây Baghdad nói về hình ảnh Saddam bị tử hình trên tivi và ảnh ông này chụp cùng hai con trai.



Kênh truyền hình Saddam phủ sóng trên toàn thế giới Ảrập. Nó đã đào sâu sự phân chia phe phái mà Saddam tạo ra giữa người Shiite và Sunni vào thời điểm người Iraq đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng. Các chính trị gia Iraq hiện vẫn tranh luận về việc phân bổ ghế trong Quốc hội trong cuộc tranh cãi vốn đã gây chia rẽ. Bất đồng này có khả năng làm trì hoãn cuộc bỏ phiếu, vốn được đặt hạn chót là 30/1/2010.



Saddam Hussein bị treo cổ cách đây 3 năm, vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha, lễ quan trọng nhất trong lịch Hồi giáo. Việc Saddam bị tử hình cũng như ngày ông này phải thi hành án hiện vẫn là nỗi đau với những người yêu quý Saddam.



Kênh truyền hình Saddam phát sóng lần đầu tiên vào ngày 27/11 và trình chiếu ảnh tĩnh của Saddam, ảnh mặc quân phục, ảnh cưỡi một con ngựa trắng... Ảnh hai con trai của Saddam là Odai và Qusai cười với cha, ảnh thi thể ba người và cháu trai Saddam là Mustafa cũng được đưa lên. Trong khi ảnh trình chiếu, các đoạn ghi âm Saddam phát biểu và đọc thơ cũng được phát đồng thời. Các bài hát ái quốc kêu gọi người nghe giải phóng đất nước. Không có bức ảnh nào được chụp trong thời gian gần đây, và cũng không có phát thanh viên hay bình luận viên xuất hiện.



Yassin Majid, cố vấn truyền thông cho Thủ tướng Nouri al-Maliki đã gạt bỏ những thông điệp phát trên kênh Saddam và từ chối bình luận việc chính phủ có chặn kênh này hay không.



Ông Yassin Majid cho biết, ông chưa xem chương trình trên kênh Saddam nhưng đã nghe nói về nó. Và rằng, đó là một kế hoạch quay lại chính trường của đảng Baath đã bị giải thể.



Trong số những điều bí ẩn liên quan tới kênh truyền hình Saddam đó là nó được phát từ đâu.



Ở cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 29/11 từ Damascus, Jarboua nói, ông ta là người Algeria và kênh Saddam đóng tại châu Âu nhưng từ chối nêu địa điểm chính xác, viện dẫn vì lý do an toàn cho các nhân viên. "Đã có những đe dọa rằng chính phủ Iraq sẽ đóng cửa, giết nhân viên của kênh Saddam", Jarboua nói.



Ziad Khassawneh, một thành viên đảng Baath nói, những người Iraq giàu có tại Lebanon, Syria và các nước Ảrập khác đã chu cấp tiền cho kênh Saddam. Nhân vật này từ chối nêu tên các nhà tài trợ.



Một thành viên khác của đảng Baath hiện sống ở Jordan lại cho biết, kênh Saddam được phát sóng từ Libya và do những tay chân của Izzat Ibrahim al-Douri, nhân vật số 2 thời Saddam và lãnh đạo đảng Baath điều hành. Hiện, không ai biết Douri đang ở đâu.





Theo Hoài Linh (VNN/ AP, ST)