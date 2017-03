Kết quả kiểm toán ở Hàn Quốc: Chi xài lãng phí, tuyển người sai trái

Kết quả cho thấy nhiều đơn vị chi xài rất lãng phí và tuyển người không đúng quy định.

Từ năm 2005-2007, Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán đã chi 848 triệu won (13,5 tỷ đồng VN) tiền công quỹ để đi mát-xa, hộp đêm và chơi gôn.

Bảy năm qua, Hiệp hội Đua ngựa đã trả tiền làm thêm ngoài giờ cho nhân viên mỗi tháng từ 180.000-360.000 won (2,9-5,8 triệu đồng VN) mặc dù chẳng có ai làm ngoài giờ. Từ tháng 11-2004, Hiệp hội Đua ngựa còn trả thêm phụ cấp cho mỗi nhân viên từ 90.000-150.000 won (1,5-3 triệu đồng VN) mỗi tháng.

Tính tổng cộng trong bảy năm qua, Hiệp hội Đua ngựa đã chi sai quy định 23,4 tỷ won (374 tỷ đồng VN).

Tương tự, từ cuối năm 2005 đến nay, Ngân hàng Công nghiệp đã trả thù lao làm việc ngoài giờ hết 35 tỷ won (560 tỷ đồng VN). Trong khi đó, Tập đoàn Đất đai huy động quỹ phúc lợi sai trái, sau đó đem chia cho nhân viên dưới hình thức tiền trợ cấp. Còn Tập đoàn Đường cao tốc trao thầu thu phí đường cao tốc cho các nhân viên đã về hưu ở 175/185 trạm phải đấu thầu thu phí.

Trong công tác tuyển dụng, Công ty In và đúc tiền đã can thiệp vào kết quả tuyển dụng và thu nhận người không đạt yêu cầu vào làm việc. Cụ thể, Công ty đã sửa kết quả tuyển dụng của một người xin việc từ vị trí thứ 666 lên thứ 45 để nhận anh này vào làm. Tập đoàn Than cũng đã nhận vào làm 10 người làm bài thi không đạt.

Ủy ban Kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét xử phạt các quan chức buông lỏng quản lý, trách nhiệm trong các công ty có sai phạm nêu trên.