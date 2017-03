Khai mạc hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ tư

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh, Thái tử Brunei Al Muhtadee Billah đã ấn nút khai mạc Hội chợ.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Johannah Joy Phumaphi đánh giá CAEXPO là một cơ chế hữu hiệu đối với những thành công kinh tế tiếp theo của khu vực.

Theo ông Phumaphi, các nền kinh tế đang nổi lên ở Ðông Á đang duy trì mức tăng trưởng GDP bình quân 7-8% hằng năm, trong khi thương mại nội khối đã tăng từ 43% lên 56% trong mười năm qua.

Ðể duy trì sự phát triển và hội nhập trong khu vực, ông Phumaphi kêu gọi coi trọng hơn nữa giáo dục, hệ thống lao động linh hoạt và cải thiện hệ thống y tế cũng như an toàn thực phẩm.

Ðây cũng là năm đầu tiên, CAEXPO thực hiện cơ chế Quốc gia danh dự. Theo đó, một hoặc hai nước thành viên ASEAN sẽ được chọn làm quốc gia danh dự cho hội chợ hằng năm và hàng loạt hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đó sẽ được tiến hành. Brunei được chọn làm quốc gia danh dự của CAEXPO lần thứ tư.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 28-10, sau tuyên bố khai mạc của Chủ tịch Quảng Tây Lục Binh và phát biểu ý kiến của Trưởng Ðoàn Brunei, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các nước ASEAN đã ấn nút khai mạc Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư.

Ðược tổ chức từ ngày 28 đến 31-10, CAEXPO lần thứ tư có 3.400 gian hàng, trong đó có 1.128 gian của các nước ASEAN (tăng gần 35% so với Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc lần thứ ba được tổ chức vào năm 2006), các công ty của nước chủ nhà Trung Quốc có 2.215 gian hàng tại hội chợ (chiếm 65%). Nếu năm 2006, cũng tại hội chợ này chỉ có hai nước có khu trưng bày riêng, thì năm nay có tới năm nước (Việt Nam, Indonesia, Thái-lan, Malaysia, Myanmar).

Các nước ASEAN đem đến Hội chợ lần này chủ yếu các sản phẩm luyện kim, khai khoáng, xe máy, hàng thủ công, các mặt hàng nông sản..., trong khi nước chủ nhà tập trung vào máy móc xây dựng, thiết bị điện, phụ tùng thay thế và vật liệu xây dựng... Dự kiến có khoảng 20.000 khách hàng chuyên ngành đến tham quan hội chợ.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban tổ chức sẽ tiến hành Hội nghị cấp cao các nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc - ASEAN lần thứ tư cùng một loạt hội thảo và diễn đàn cấp bộ trưởng đề cập nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề phát triển bến cảng, quyền của phụ nữ, hợp tác du lịch và điện năng...

Khu trưng bày của Việt Nam được các bạn Trung Quốc đánh giá là thể hiện được tính văn hóa dân tộc sâu sắc. Ðặc biệt mô hình chùa Một Cột và bức tranh phong cảnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới đã tạo được ấn tượng đẹp đối với khách tham quan.

* Sau lễ khai mạc Hội chợ, tại Lễ đường Nhân dân Quảng Tây đã diễn ra Hội nghị cấp cao Ðầu tư và Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Ðại hội lần thứ XVII Ðảng CS Trung Quốc và việc Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt trăng lần đầu tiên.

Bày tỏ vui mừng được trở lại tham dự Hội nghị cấp cao Ðầu tư và Thương mại ASEAN-Trung Quốc với chủ đề "Sáng tạo và hợp tác - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực", Thủ tướng nêu rõ: Các nước ASEAN và Trung Quốc có quan hệ láng giềng gần gũi và tình hữu nghị truyền thống lâu đời.

Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong những năm gần đây tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng cho mỗi quốc gia ASEAN, Trung Quốc và khu vực châu Á nói chung.

Thương mại ASEAN-Trung Quốc liên tục tăng trưởng khá cao, riêng năm 2006 đã tăng hơn 25% (từ 112 tỷ USD năm 2005 lên 141 tỷ năm 2006). Với đà phát triển này, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc lên 200 tỷ USD vào năm 2008.

Nguồn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào ASEAN cũng có tốc độ tăng rất ấn tượng: Năm 2006 tăng 87% (từ 502 triệu USD năm 2005 lên 937 triệu USD năm 2006). Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, cùng với sự năng động và lớn mạnh không ngừng về kinh tế của mình, Trung Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của ASEAN.

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng sẽ là một khu vực mậu dịch tự do lớn trên thế giới, đem lại những cơ hội to lớn cho cả hai bên. Thủ tướng cho rằng, đây là nhân tố quan trọng, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của cả khu vực trong tương lai.

Thủ tướng nói: "Tôi hy vọng ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn tất tiến trình đàm phán, đặc biệt là hoàn tất đàm phán về Hiệp định Ðầu tư ASEAN-Trung Quốc để tiến tới việc thực hiện tự do hóa không chỉ trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ mà cả việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho hai bên như chúng ta đã cam kết. Ðiều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho các nhà đầu tư của ASEAN và Trung Quốc mà còn làm tăng sức hấp dẫn của khu vực chúng ta với các nhà đầu tư đến từ bên ngoài". Thủ tướng khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN tích cực hợp tác với Trung Quốc để đẩy nhanh tiến trình này.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam đối với những kết quả quan hệ thương mại và đầu tư ASEAN-Trung Quốc trong thời gian qua và triển vọng phát triển tốt đẹp trong những năm tới.

Với lợi thế giáp các nước ASEAN cả đất liền và biển, Quảng Tây và Vân Nam chính là đầu mối quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Sự phát triển của Quảng Tây và Vân Nam sẽ là động lực có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Với vị trí là một cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc, Thủ tướng cho biết: Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại ASEAN-Trung Quốc nói chung và giữa ASEAN với Quảng Tây và Vân Nam nói riêng.

Ðể làm tốt vai trò cầu nối quan trọng này, trong suốt 12 năm qua, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước ASEAN. Riêng năm 2006, kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN đạt hơn 20 tỷ USD, tăng gần 40% so với năm 2005, chiếm khoảng 1/4 kim ngạch ngoại thương của Việt Nam.

Các nước ASEAN hiện có gần 1.000 dự án đầu tư đang triển khai ở Việt Nam, với số vốn đầu tư hơn 13 tỷ USD, chiếm gần 20% vốn đầu tư các dự án nước ngoài đang triển khai ở Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam cũng có hơn 120 dự án đầu tư đang triển khai ở các nước thành viên ASEAN với tổng vốn đầu tư khoảng gần một tỷ USD. Ðồng thời, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Trong những năm qua quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao. Riêng năm 2006, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,4 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2005.

Chín tháng đầu năm 2007, đạt 10,7 tỷ USD;với đà này, năm 2007 có thể đạt 13-14 tỷ USD. Trung Quốc đã trở thành một đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai nước đang cùng nhau phấn đấu để đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2010.

Hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng có những bước phát triển tích cực. Trung Quốc hiện có gần 500 dự án đang triển khai ở Việt Nam, với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, đứng thứ 13 trong 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, hai bên đang trao đổi nhiều dự án hợp tác kinh tế lớn.

Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc sẽ có những bước phát triển mới, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc.

Trong tương lai không xa, khi "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", "hai đường cao tốc, hai tuyến đường sắt" giữa Việt Nam - Trung Quốc đi vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể đường vận chuyển, tạo điều kiện quan trọng để nâng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như toàn bộ ASEAN với Trung Quốc lên một tầm cao mới, góp phần tích cực cho sự phát triển năng động của mỗi quốc gia ASEAN, Trung Quốc và của khu vực chúng ta.

Với tầm nhìn hướng tới tương lai, Việt Nam cho rằng sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng cho mỗi nước ASEAN, Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

* Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 28-10, tại TP Nam Ninh, Bộ Công Thương Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Ủy ban Xúc tiến mậu dịch quốc tế Trung Quốc đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Ðến dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Kỳ Bảo, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành và 450 doanh nhân của hai nước, Việt Nam có 200 doanh nhân tham dự.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nêu rõ: Trung Quốc hiện là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Việc triển khai Hiệp định về phát triển sâu rộng quan hệ kinh tế - thương mại và Bản ghi nhớ về "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" là cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước.

Những năm qua, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã thành công tại nhiều dự án đầu tư ở Việt Nam. Thời gian tới, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lên tầm cao mới.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Kỳ Bảo cho biết quan hệ kinh tế - thương mại giữa Quảng Tây với Việt Nam những năm qua phát triển không ngừng theo đà tăng trưởng của kinh tế thương mại Việt - Trung.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây (năm 2006 kim ngạch thương mại song phương đạt 1,46 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây). Quảng Tây rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có núi liền núi, sông liền sông. Với phương châm "16 chữ" và tinh thần "bốn tốt" mà lãnh đạo hai nước đã đề ra, Việt Nam rất vui mừng thấy rằng trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đều phát triển tốt đẹp.

Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển rất nhanh chóng và ngày càng có hiệu quả. Trung Quốc hiện là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Năm 2006, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt hơn 10,3 tỷ USD, đến thời điểm này của năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt hơn 10,7 tỷ USD (tăng hơn 20%/năm).

Trung Quốc cũng có gần 50 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn hơn 1,5 tỷ USD. Hiện nay, hai nước có rất nhiều dự án mà các doanh nghiệp của hai bên đang đàm phán để đầu tư trong thời gian tới. Hằng năm, có khoảng một triệu người Trung Quốc đi du lịch ở Việt Nam.

Sau khi nêu bật những điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên là cầu nối, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp của hai nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước với trị giá hàng trăm triệu USD.