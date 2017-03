Khi nguyên thủ cũng phải đi bộ

An ninh tại đây vốn cực kỳ chặt chẽ, nay càng được tăng cường khi nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của hơn 100 quốc gia đến dự kỳ họp thứ 62 Đại hội đồng LHQ. Trong đó, khu vực quanh tòa nhà LHQ được bảo vệ vô cùng cẩn mật. Không một chiếc xe lạ nào có thể mon men vào được.

Đoạn đường trước trụ sở LHQ dọc đại lộ 1 cũng bị xe cảnh sát chặn đứng. Những cảnh sát lực lưỡng trong bộ đồng phục màu xanh đen, súng và bộ đàm kè kè bên hông, tỏ ra rất lịch sự nhưng sẵn sàng cương quyết ngăn chặn những vị khách không có thẻ ra vào trụ sở LHQ tiến vào tòa nhà. Không chỉ cảnh sát, người ta còn thấy những đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) mặc comlê đen, tai đeo dây bộ đàm chẳng khác gì trong các bộ phim Hollywood, đứng rải rác khắp nơi, lạnh lùng quan sát người qua đường.

Bảo vệ nghiêm nhặt như vậy, nhưng chính quyền thành phố New York cũng cho phép các hãng tin lớn như Fox News, ABCNews, CNN… đỗ những chiếc xe tải chở hàng tấn dụng cụ, thiết bị, trên nóc mỗi chiếc đều có ăngten vệ tinh ngay trước cửa tòa nhà để tác nghiệp. Phóng viên các nước muốn vào tòa nhà đều phải đăng ký qua mạng từ trước và mang theo giấy tờ tùy thân đến nhận thẻ ra vào tại trung tâm đăng ký báo chí của LHQ. Đây là một trung tâm lưu động dựng ở khu đất ngay bên cạnh tòa nhà, có hệ thống kiểm tra an ninh cũng hết sức gắt gao.

Phía bên kia đường, chính quyền thành phố cho phép người dân biểu tình sau một hàng rào sắt, luôn có cảnh sát đứng kèm. Mấy ngày trước, hàng trăm người đã tụ tập tại đây để phản đối Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đến phát biểu tại LHQ, và phản đối cả Tổng thống Mỹ George Bush về vấn đề chiến tranh Iraq. Cũng có những nhóm biểu tình kêu gọi LHQ nỗ lực hơn nữa trong hoạt động xóa nghèo đói tại các quốc gia kém phát triển. Đến hôm qua, số lượng người biểu tình giảm đi chỉ còn lại khoảng vài chục, các cuộc biểu tình diễn ra lẻ tẻ và không tạo được tiếng vang.

Những con đường bị chặn lại khiến giao thông tại khu Manhattan, trung tâm tài chính - thương mại của New York, càng thêm hỗn loạn. Mới đầu giờ chiều, không phải giờ cao điểm nhưng hầu hết các con đường tại Manhattan tràn ngập ôtô đủ loại chen chúc lẫn nhau. Các chiếc xe dính sát vào nhau, nhích từng bước một.

Alex, một công chức làm ở phố 42 Đông, than thở: "Tôi phải đỗ xe cách bãi đỗ bình thường tới tám dãy nhà (khoảng 2km) và lội bộ đến cơ quan. Cả thành phố cứ nháo nhào hết cả lên". Còn Pete, một người làm nghề đưa pizza bằng xe máy, nhăn nhó: "Tôi đưa bánh chẳng bao giờ trễ giờ, nhưng mấy ngày này trễ nửa giờ, một giờ là chuyện quá bình thường". Một cảnh sát, đề nghị giấu tên, cũng cho biết đội ngũ cảnh sát New York phải hoạt động vất vả hơn ngày thường để bảo đảm sự an toàn tối đa cho các nguyên thủ quốc gia đến thành phố.

Đường phố New York tắc nghẽn đến nỗi nhiều nguyên thủ quốc gia khi rời khách sạn đến trụ sở LHQ phải lội bộ cả kilômet bởi nếu đi xe, dù có đoàn cảnh sát dẫn đường, cũng mất khá nhiều thời gian. Ngày 25-9, người ta thấy Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng bầu đoàn quan chức cũng cuốc bộ khi rời trụ sở LHQ. Nhiều người dân New York biết mặt ông Ban Ki Moon và ông Sarkozy cùng ồ lên ngạc nhiên, chỉ trỏ khi nhận ra hai vị lãnh đạo cấp cao cuốc bộ trên đường.