Khởi tố một quan chức vì vụ máy bay Ba Lan rơi

Mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. (Nguồn: Reuters)

Tối 25/6, Viện Kiểm sát Ba Lan đã chuyển cho tòa án văn bản luận tội ông Belavnyi do đã không thực thi đúng trọng trách là lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của BOP dẫn đến tình trạng buông lỏng và giảm bớt mức độ bảo đảm an ninh cho những quan chức được Nhà nước Ba Lan bảo vệ, mà trước hết là tổng thống và thủ tướng.Nghiêm trọng hơn, ông Belavnyi đã chuyển cho Đại sứ quán Ba Lan tại Nga những không tin phi xác thực trong khuôn khổ chuẩn bị cho chuyến bay tới Smolensk của đoàn đại biểu cao cấp Ba Lan do cựu Tổng thống Kazcinsky dẫn đầu. Mặc dù ông Belavnyi đã thẳng thừng bác bỏ lời buộc tội của Viện Kiểm sát Ba Lan, nhưng ông có thể bị phạt tù giam tới 5 năm.Trước đó, sau 15 tháng điều tra, ngày 29/7, Ủy ban điều tra của Chính phủ Ba Lan đã công bố nguyên nhân vụ máy bay Tu-154 bị rơi.Theo báo cáo, lỗi của phi công là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thảm khốc trên vì đã cho máy bay hạ cánh ở độ cao quá thấp với tốc độ cao hơn mức cho phép.Báo cáo trên cũng xác nhận, khi chiếc Tu-154 hạ cánh, phi hành đoàn bị sao nhãng bởi có "người lạ" vào cabin điều khiển, trong khi cơ trưởng đang bận liên lạc với trung tâm điều hành bay của Nga dưới mặt đất. Ngoài ra, người phi công chính được coi là "thiếu kinh nghiệm" khi điều khiển máy bay hạ cánh trong điều kiện bất lợi, trong khi các thiết bị của máy bay không được chuẩn bị tốt.Liên quan đến phía Nga, báo cáo đã chỉ trích các nhân viên kiểm soát không lưu của Nga đưa ra những chỉ dẫn "thiếu chính xác" khi máy bay hạ cánh, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng của sân bay Smolensk được đánh giá là tồi. Đây cũng là những điểm dẫn đến nguyên nhân tai nạn.Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, ông Ezhi Miller cũng thừa nhận nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn là việc đào tạo phi công phục vụ chuyên cơ của nguyên thủ Ba Lan không đạt tiêu chuẩn, và có xảy ra sai sót trong công tác chuẩn bị cho chuyến bay của chiếc Tu-154 ngày hôm đó.