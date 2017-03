Không được lặp lại cuộc chiến Iraq và Afghanistan

Trong bài phát biểu ngày 25/2 trước các học viên Trường đào tạo sĩ quan tương lai cho lục quân Mỹ, ông Gates cho rằng lợi ích khi lặp lại việc can dự ở Afghanistan hoặc Iraq - xâm chiếm, bình định và cai quản - là thấp. Thế giới ngày nay không thể biết chắc các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra như thế nào, song hoàn toàn có thể dự đoán đó sẽ là những cuộc chiến vô cùng phức tạp, không thể đoán trước được và không có cấu trúc rõ ràng.



Ông thừa nhận Mỹ không có kinh nghiệm trong việc dự báo xung đột mới trước khi can dự vào sự kiện đó, như từng xảy ra trong trường hợp ở Grenada, Panama, Somalia, Balkan, Haiti, Kuwait, Iraq và nhiều nơi khác.



Theo ông Gates, vị bộ trưởng quốc phòng tương lai nào của Mỹ mà khuyên tổng thống tiếp tục đưa lục quân đến châu Á, Trung Đông hoặc châu Phi cần kiểm tra lại đầu óc, như tướng Douglas MacAthur đã nói như vậy về sự can thiệp quân sự của Mỹ ở châu Á năm 1961, trong buổi làm việc với Tổng thống Mỹ thời bấy giờ là John Kennedy.



Ông Gates thay ông Donald Rumsfeld làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 2006, khi Iraq rơi vào vòng xoáy nội chiến và quân đội Mỹ đang đối mặt với thất bại thảm hại tại nước này. Ông dự định rút khỏi chức vụ này trong năm 2011./.





(TTXVN/Vietnam+)