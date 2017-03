Khủng bố ẩn mình một năm trong khu mua sắm Kenya

Quân đội Kenya trong cuộc đối đầu với những tên khủng bố tại trung tâm thương mại Westgate hôm 21/9. Ảnh: AFP



Theo Trọng Giáp (VNE)



CNN dẫn lời nguồn tin tình báo Kenya hôm qua cho hay những tên khủng bố hoặc đồng bọn đã thuê và điều hành một cửa tiệm nhỏ ngay tại Westgate trong vòng một năm trước khi thực hiện vụ xả súng, bắt giữ con. Đây là một dấu hiệu cho thấy kế hoạch tấn công đã bắt đầu cách đây hơn một năm.BBC thì dẫn lời các nguồn tin an ninh cấp cao cho rằng việc thuê địa điểm diễn ra nhiều tuần trước vụ khủng bố. Việc thuê cửa hàng này giúp chúng tiếp cận với thang máy chở hàng ở Westgate, tạo điều kiện cho việc chứa vũ khí đạn dược. Vì đã có sẵn vũ khí từ trước, chúng có khả năng tái vũ trang nhanh chóng để kháng cự lực lượng an ninh.67 người chết trong vụ bắt giữ con tin kéo dài 4 ngày hồi tuần trước tại trung tâm thương mại West Gate ở thủ đô Nairobi, trong khi 5 kẻ khủng bố bị tiêu diệt trong chiến dịch vây bắt của quân đội Kenya.Tổ chức Chữ thập Đỏ Kenya cho biết 61 người vẫn đang mất tích. Các chuyên gia pháp y đang đào bới hiện trường để tìm kiếm thi thể và các manh mối.Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab ở Somalia tuyên bố đứng sau vụ tấn công và bắt giữ con tin, với lý do trả đũa việc Kenya đưa quân vào Somalia.Kenya đang trong ngày quốc tang thứ ba đối với những dân thường và binh sĩ thiệt mạng vì vụ tấn công.