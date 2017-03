Khủng hoảng tài chính ở Mỹ: Các ngân hàng lớn phối hợp cứu nạn

Các ngân hàng trung ương của Anh, Nhật, Canada và Thụy Sĩ sẽ phối hợp hành động để bơm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng nhằm làm giảm áp lực khủng hoảng.

Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ thông báo sẽ tháo khoán 180 tỷ USD tiền mặt. Ngày 18-9, Ngân hàng Trung ương Nhật thông báo đã bơm 1.500 tỷ yen vào thị trường ngân hàng. Như vậy tính từ đầu tuần đến giờ, tổng số tiền giải cứu hệ thống ngân hàng Nhật đã lên đến 7.000 tỷ yen.

Tại Nga, Bộ Tài chính thông báo thị trường tài chính Nga sẽ mở cửa lại vào ngày 19-9. Trước đó, thị trường đã đóng cửa do khủng hoảng niềm tin đối với ngân hàng. Tổng thống Nga Medvedev khẳng định chính phủ Nga sẽ ưu tiên hỗ trợ cho hệ thống tài chính Nga và Nga có đầy đủ quỹ dự trữ để tránh xảy ra khủng hoảng tài chính.

Tại Mỹ, Tổng thống Bush đã hủy bỏ hai chuyến công tác trong nước để ở lại Washington tham khảo ý kiến của các cố vấn kinh tế về tình hình kinh tế Mỹ.

Tại Hàn Quốc, Thủ tướng Han Seung-soo đã phải lên tiếng trấn an các nhà đầu tư trong nước.

Sau những ngân hàng tên tuổi như Freddie Mac, Fannie Mae, Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG phải phá sản, hiện nay trên thị trường tài chính quốc tế tiếp tục xuất hiện thêm một vài tên tuổi mới có nguy cơ phá sản.

Tại Anh, ngày 18-9, Ngân hàng Halifax Bank of Scotland (HBOS) của Anh đã chấp nhận cho đối thủ cạnh tranh Lloyds TSB mua lại. Làm như thế là trái với luật cạnh tranh nhưng chính phủ Anh buộc phải chấp thuận để cứu HBOS. Tính từ đầu năm đến nay, 2/3 vốn đầu tư chứng khoán của HBOS đã bốc hơi.

Tại Mỹ, theo nhật báo New York Post, chính phủ đang tìm đối tác mua lại Ngân hàng Washington Mutual. Chỉ số chứng khoán của ngân hàng này rơi tự do từ nhiều tuần nay. Hôm 16-9, mỗi cổ phiếu chỉ còn 2,15 USD, giảm 85% giá trị so với đầu năm.

Báo New York Times (Mỹ) đưa tin Ngân hàng thương mại Morgan Stanley của Mỹ đang thương lượng sát nhập với Ngân hàng Wachovia và Ngân hàng CITIC của Trung Quốc.

Tại châu Á, sau khi nhấc lên được một ít hôm 17-9, các chỉ số trên các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm trở lại. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay có thể gây thiệt hại 1.000 tỷ USD.