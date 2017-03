Bộ Viễn thông bảo đảm công cụ lọc nội dung xấu không làm chậm tốc độ đường truyền.

Các tổ chức ủng hộ quyền tự do cá nhân ở Úc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch trên với lý do: Quyền tự do bị xâm phạm và ngăn chặn các trang web đen là chuyện của các bậc cha mẹ chứ không phải của chính phủ.