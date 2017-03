Kim Jong-un dự nhạc hội năm mới

Đại tướng Kim Jong-un (áo đen ở giữa) trong chuyến thăm một sư đoàn tăng nhân dịp năm mới. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hôm 1/1, đại tướng Kim Jong-un, đã tham dự đại nhạc hội mang tên "The Cause of the Sun Will Be Immortal" (tạm dịch: Sự nghiệp của mặt trời là vĩnh cửu), do dàn nhạc Unhasu tổ chức để chào năm mới 2012.

Sau khi giai điệu quốc ca của Triều Tiên vang lên, tất cả các khán giả trong đã dành những giây phút mặc niệm cố chủ tịch Kim Jong-il vừa qua đời hôm 17/12. Nối tiếp chương trình ca nhạc là những ca khúc ca ngợi người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il, cha của đại tướng Kim Jong-un.

Kết thúc buổi hòa nhạc, đại tướng Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn đến những nghệ sĩ và ca ngợi thành công buổi diễn. Vị tướng trẻ bày tỏ sự xúc động khi nghe những ca khúc và bài thơ mà các nghệ sĩ thể hiện và nói rằng bất kỳ khi nào hình ảnh của người cha, cố chủ tịch Kim Jong-il hiện lên, ông lại không thể kìm được nước mắt.

Buổi hòa nhạc còn có sự tham dự của Jang Song-taek, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia và là chú của Kim Jong-un, tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-ho, ông Kim Yong-nam, ủy viên Bộ Chính trị kiêm chủ tịch quốc hội Triều Tiên, ông Choe Yong-rim, ủy viên Bộ Chính trị kiêm thủ tướng, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Triều Tiên.

Cùng ngày, lãnh đạo mới của Triều Tiên đã đến thăm một sư đoàn tăng thiết giáp nhân dịp năm mới. Việc lựa chọn một đơn vị quân đội để thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên sau lễ tang của cố chủ tịch Kim khẳng định lãnh đạo trẻ sẽ tiếp tục duy trì chính sách ưu tiên quân đội của cha mình.

Cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời vì bệnh tim hôm 17/12 và để lại sự nghiệp lãnh đạo Triều Tiên cho con trai út Kim Jong-un. Đại tướng Kim Jong-un đã được công nhận là tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên và lãnh đạo tối cao của đảng Lao động cầm quyền tại nước này.

