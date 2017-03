Kim Jong-un được trao bằng tiến sĩ

Đại học Help cho biết một buổi lễ đơn giản đã được tổ chức hôm 3-10 tại Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur. Đại sứ tại Triều Tiên đã thay mặt ông Kim Jong-un nhận bằng tiến sĩ danh dự nói trên.



Tuy nhiên, sự kiện này vẫn chưa gây được “tiếng vang” cho đến khi tạp chí Foreign Policy đăng tải bài viết thể hiện sự ngạc nhiên trong tuần này. Vụ việc sau đó nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội tại Malaysia.







Ông Kim Jong-un. Ảnh: The Star



Theo Xuân Mai (NLĐO/ AP, VOA)

Một cư dân mạng tên Nick Lim nói rằng điều đó làm ảnh hưởng đến danh dự của đại học Help trong khi cựu sinh viên Daniel Wong viết: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã tốt nghiệp từ ngôi trường này”.Tiến sĩ Paul Chan, hiệu trưởng Đại học Help, xác nhận thông tin trên, đồng thời bày tỏ hy vọng giáo dục sẽ là cầu nối đến gần người dân Triều Tiên hơn. Ông cũng có lời khen ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã luôn nỗ lực đóng góp cho nền giáo dục và tạo dựng hạnh phúc cho người dân Triều Tiên.Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính thu nhập bình quân đầu người ở Triều Tiên là 1.250 USD trong năm 2011, thấp hơn nhiều so với mức 23.400 USD ở Hàn Quốc.Trong diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc trường Đại học Johns Hopkins cho biết vừa phát hiện 2 lối vào đường hầm mới tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri thông qua hình ảnh từ vệ tinh. Ngoài ra còn một số công trình xây dựng khác. Đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư dưới lòng đất.Dù vậy, viện nghiên cứu trên nói thêm 2 đường hầm trên cũng có thể phục vụ mục đích thông gió. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và tháng 2-2013.