Kim Jong-un mở đại tiệc mừng thành công tên lửa

Kim Jong-un phát biểu tại đại tiệc hôm 21/12. Ảnh: AFP



Theo Anh Ngọc (VNE)



Truyền hình quốc gia Triều Tiên cho hay tại bữa tiệc hôm 21/12, ông Kim Jong-un đã chúc mừng các nhà khoa học, nhân viên kỹ thuật về sự đóng góp to lớn của họ đối với vụ phóng tên lửa mang vệ tinh thành ông cách đây một tuần."Vụ phóng, được thực hiện bằng phẩm giá của dân tộc, là một lời tuyên bố hùng hồn, chứng minh quyền tự do và hợp pháp của Triều Tiên trước thế giới trong việc sử dụng không gian vì những mục đích hòa bình, và thể hiện sức mạnh tổng thể của quốc gia quân sự chúng ta", ông nói.Ông cũng kêu gọi các nhà khoa học phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển những tên lửa tân tiến hơn."Các anh phải phát triển và phóng thêm nhiều vệ tinh hoạt động nữa, trong đó có vệ tinh thông tin, và các tên lửa có khả năng lớn hơn nữa", hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn lời Kim Jong-un. Ông thêm rằng tên lửa, vệ tinh và các thiết bị kiểm soát trong vụ phóng vừa qua "đều được sản xuất trong nước 100%".Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, dường như đang mang bầu, đồng hành cùng chồng trong bữa tiệc.Trước đó, hai ngày sau vụ phóng tên lửa thành công hôm 12/12, ông Kim cũng từng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa thêm nhiều vệ tinh vào không gian hơn nữa.Triều Tiên khẳng định mục đích của việc phóng tên lửa là đưa vệ tinh quan trắc vào quỹ đạo. Tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng đây là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo vốn bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, và đánh dấu bước phát triển trong chương trình vũ khí tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.Bình Nhưỡng đã vấp phải sự lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế sau động thái trên, trong đó có Liên Hợp Quốc, dù đồng minh chính Trung Quốc được cho là đang nỗ lực ngăn chặn những biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng.Bình Nhưỡng cũng là đối tượng của các lệnh trừng phạt quốc tế sau khi tiến hành hai vụ thử nghiệm hạt nhân năm 2006 và 2009. Cả hai vụ thử đều diễn ra sau các cuộc phóng tên lửa tầm xa.