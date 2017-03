Kinh tế Nhật lâm vào suy thoái

Trong quý hai, GDP đã giảm đến 0,9%. Đây là cơn suy thoái đầu tiên của Nhật kể từ đợt suy thoái năm 2001.

Nguyên nhân suy thoái do lợi nhuận, doanh số bán ra và vốn đầu tư cho các dự án của các công ty Nhật giảm mạnh. Ví dụ: Tập đoàn Toyota Motor Corp. dự báo lợi nhuận ròng năm nay sẽ giảm còn 550 tỷ yen (gần 96.000 tỷ đồng VN), chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Sức tiêu thụ ôtô, hàng điện tử và máy móc Nhật ở nước ngoài đang tiếp tục sụt giảm. Trong tháng 10, đơn đặt hàng máy móc giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định suy thoái kinh tế ở Nhật nhẹ hơn Mỹ vì Nhật có hệ thống tài chính và thị trường nhà đất khỏe khoắn hơn.

Tại Mỹ, trong hai tháng gần đây, bang California đã cố tìm cách lấp khoản thiếu hụt ngân sách 15 triệu USD (250 tỷ đồng VN). Dự báo trong những tháng đầu năm 2009, khoản thâm thủng sẽ tăng thêm 11 triệu USD (183 tỷ đồng VN). Không chỉ dừng lại ở bang California, khủng hoảng đang gây ảnh hưởng đến ngân sách nhiều bang khác. Như tại bang Michigan, nhằm giảm chi phí ngoài giờ, nhiều con đường sẽ không được rắc muối làm tan băng trong mùa đông này. Nhiều bang đã giảm chi các khoản hỗ trợ các trường đại học, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngân sách chính phủ đang bị ảnh hưởng mạnh khi người dân Mỹ đang giảm mua sắm và lượng khách du lịch cũng giảm trong khi thuế doanh thu và du lịch mang lại nguồn thu rất lớn.