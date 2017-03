Kịp thời phát hiện bom trên máy bay Kingfisher - Ấn Độ

Báo động an ninh lập tức được đưa ra và đội cứu hộ đã kịp thời vô hiệu hoá quả bom thô này.Một quan chức cảnh sát cho biết: “Quả bom thô giấu trong một gói hình tròn, bên ngoài bọc một tờ báo để ở khoang hàng hoá chuyến bay Kingfisher IT 4731 khi máy bay xuất phát từ thành phố Bangalore. Nhân viên hàng không đã phát hiện ra khối thuốc nổ trong quá trình kiểm tra an ninh thông thường, toàn bộ 27 hành khách đã được đưa khỏi máy bay”.



Trước đó vài ngày, lực lượng tình báo đã đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Kerala, và ngay sau đó Cơ quan Hàng không dân sự Ấn Độ đã yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc này.



Hãng hàng không Kingfisher cho biết: "Chúng tôi lập tức thông báo cho an ninh đưa gói lạ ra khỏi máy bay, như một biện pháp phòng ngừa thông thường, cơ quan an ninh đã kiểm tra toàn bộ máy bay”. Vụ việc này cho thấy công tác an ninh tại bang Kerala đang ngày càng được siết chặt.

Theo Hồng Tâm (website ĐCSVN/CNN)