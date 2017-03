Kỷ lục rơi tự do nghẹt thở

Đạt tới tốc độ 80m/giây khi họ nhảy từ độ cao 5.500 mét, tất cả có 40 giây rơi tự do trên không để tìm nhau và tạo thành một khối kết dính khổng lồ. Khi đã hoàn thành, họ tạo nên số lượng người rơi tự do đông nhất từ trước tới nay. Điều này đòi hỏi sự phối hợp thời gian vô cùng nhịp nhàng và chính xác. Một người nhảy dù có vẻ đã hơi bị phấn khích và tụt xuống sâu hơn so với cả nhóm.

Đầu tiên, những người nhảy dù phải thả mình xuống không trung. Rồi khi vẫn còn ở trên những đám mây, họ bắt đầu kết khối với nhau, nhắm chặt tay khi vẫn chúc đầu xuống. Sau đó, mỗi người chỉ có một giây để tách ra và chuẩn bị cho cuộc tiếp đất an toàn từ độ cao hơn 2.000 m.

Kỷ lục thế giới nghẹt thở đã đạt được hôm 31/7 tại Chicago, Mỹ. Để có thể tham gia trò chơi mạo hiểm này, những người tham gia đã trải qua một quá trình đào tạo vô cùng kỹ lưỡng và bài bản.

Luis Prinetto, 30 tuổi, phấn khích nói: "Cảm giác thật tuyệt vời. Kỷ lục trước đó chỉ là 69 người kết nối trong tình trạng rơi tự do, vì vậy chúng tôi đã phá vỡ nó một cách tuyệt đối. Một người nhảy dù đã gặp trục trặc và tạo nên sự rối loạn trong một lúc. Vì vậy tìm được vị trí đã định của mình trong đám đông là vô cùng khó khăn".

"Cuối cùng anh ta cũng tìm được đường trở về với nhóm và chui vào đúng vị trí của mình. Nhưng chúng tôi đã xuống quá thấp rồi vì vậy mọi người chỉ có một giây để hình thành nên khối kết dính và nhanh chóng tách ra để sẵn sàng tiếp đất".

Những thành viên gan dạ này đã nhảy xuống từ 5 máy bay khác nhau và lần lượt tăng tốc theo những người nhảy đầu tiên để tạo nên khối thống nhất từ trong ra ngoài. Để đảm bảo tất cả người nhảy dù đều đến cùng một điểm trong không chung, những người nhảy sau cùng phải tăng tốc trên để có thể bắt kịp với cả nhóm.

108 người nhảy này đã được lựa chọn kỹ lưỡng qua các cuộc tuyển chọn tại nhiều nơi trên thế giới trong một năm qua.

Venezuelan Luis, một thành viên đến từ Florida, nói: "Việc lên kế hoạch trước quyết định tất cả. Bạn không thể nghe thấy gì ở trên đó nên một khi đã ở trên không bạn không thể giao tiếp. Tất cả tập trung vào việc xác định vị trí của mình và tìm cách đến đó trong khi chiến đấu với hàng chục con người trôi nổi quanh mình ở tốc độ 80 mét/giây".

"Chúng tôi đã có cuộc liên hoan hết mình vào tối đêm đó. Cảm giác thật vô cùng tuyệt vời".