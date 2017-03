Kyrgyzstan đề nghị Nga đưa quân chống bạo động

Nguồn gốc bạo động từ đêm 10-6 đã được xác định bắt nguồn từ cuộc cãi nhau giữa hai nhóm thanh niên của hai sắc tộc. Phần lớn nhà cửa bị đốt và bị đập phá của người Uzbek. Hàng ngàn người Uzbek đang bỏ nhà chạy sang Uzbekistan (ảnh: Reuters).

Tổng thống lâm thời Roza Otunbayeva cho biết đã gửi thư cho Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đề nghị Nga đưa quân sang giúp đỡ. Bà cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, chính phủ kêu gọi các sĩ quan cảnh sát và quân đội về hưu quay trở lại giúp ngăn chặn nguy cơ nội chiến.

Hôm trước đó, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố quân đội của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể sẽ không can thiệp vì đây là công việc nội bộ của Kyrgyzstan. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu chính phủ Kyrgyzstan chú ý hơn đến các quan hệ sắc tộc và đề nghị các bên ở Kyrgyzstan giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Mỹ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về tình hình Kyrgyzstan.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, Itar-Tass, Ria Novosti)