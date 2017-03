Kyrgyzstan nối lại phiên xử cựu Tổng thống Bakiyev

Ông Bakiyev bị cáo buộc đã ra lệnh nổ súng vào những người biểu tình làm gần 90 người chết và hàng trăm người bị thương trong vụ chính biến hồi tháng 4/2010.



Một số thân nhân và các quan chức cấp cao thân cận ông cũng bị truy tố vì tội lạm dụng chức vụ và giết người hàng loạt. Trong số này có em trai và con trai cựu Tổng thống, là cựu Giám đốc Cơ quan cảnh vệ quốc gia Zhanybek Bakiev và Marat Bakiev, nhân viên Ủy ban An ninh quốc gia.



Những quan chức cấp cao bị xét xử gồm: cựu Thủ tướng Daniyar Ushenov, cựu Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Murat Sutalinov và một số nhân vật khác.



Phần lớn những người có liên quan đến phiên tòa lần này đều bị cáo buộc vắng mặt do họ đã chạy ra nước ngoài tị nạn chính trị từ sau cuộc đảo chính.



Phiên tòa xét xử lần trước (tháng 12/2010) phải hoãn lại do Cung thể thao Kyrgyzstan, nơi diễn ra phiên tòa, bị đánh bom, làm 2 cảnh sát bị thương.



Lần này, phiên tòa được tổ chức tại Cục bảo vệ và quản thúc phạm nhân thuộc Cơ quan thi hành án Kyrgyzstan, trong điều kiện các biện pháp đảm bảo an ninh được tăng cường.



Tòa án tối cao Kyrgyzstan cũng đã chỉ định đội ngũ thẩm phán mới xét xử vụ án này.





(TTXVN/Vietnam+)