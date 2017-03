Lại có 67 người chết do bắn pháo hoa tại Nga

Người dân tụ tập tại điểm bắn pháo hoa Quảng trường Đỏ (Anh: RIA Novosti, Valery Melnikov)



Theo Đình Ngân (VNN/ RIA Novosti)

Ông này nói, “trong 24 giờ qua, có tới 589 vụ cháy xảy ra ở Nga, bao gồm 479 vụ ở các khu dân cư. Kết quả là 67 người chết và 144 người bị thương, 77 người được cứu sống”.Trong suốt lễ mừng năm mới lần trước, 99 người thiệt mạng trong 815 vụ cháy đã được ghi nhận tại NgaVấn đề an toàn cháy nổ tại Nga vẫn rất đáng báo động. Theo đội cứu hộ khẩn cấp quốc gia, trên cả nước đã có 15.165 người chêt do lửa năm 2008, trong đó có 584 trẻ em. Trong khi đó, dân số Hoa Kì gấp đôi Nga, song số người chết do cháy chỉ ở khoảng 3.400 người mỗi năm.Tổng thống Dmitry Medvedev đã yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt mức độ an toàn cháy nổ trên khắp nước Nga sau vụ cháy kinh hoàng vào 5/12 tại một hộp đêm ở phía đông thành phố Uarls, Perm khiến 150 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt.Cũng liên quan tới lễ mừng năm mới, tại Argentina, khoảng 800 người đã bị thương trong đêm giao thừa do sử dụng pháo hoa không cẩn thận, bộ Y tế nước này cho hay hôm thứ 6.Bộ này cho biết, 789 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã phải cần đến hỗ trợ y tế sau buổi lễ đón giao thừa vừa qua. Hầu hết là bị các vết thương ở chân, tay, và mắt.