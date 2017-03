Lại đánh bom liều chết ở Pakistan làm 5 người chết

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom ở Karachi. (Nguồn: THX-TTXVN)

Theo các quan chức an ninh, trong số những người thiệt mạng có thành viên Quân đoàn Biên giới (FC), một lực lượng bán quân sự tại Pakistan. Kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ trong người khi xe của y tiến gần tới xe của FC.



Trong khi đó, báo "Express" cho biết đêm 17/8 rạng sáng 18/8 tại nhiều địa điểm trong thành phố Karachi đã xảy ra những vụ tấn công lẻ tẻ của những tay súng không rõ danh tính, khiến 10 người thiệt mạng.



Liên quan vụ tấn công căn cứ không quân Kamra tại quận Attock thuộc tỉnh Punjab ngày 16/8, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương, ngày 17/8, phong trào Tehreek-e-Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công cơ sở quân sự này.



Kênh truyền hình Geo dẫn nguồn tin quân đội Pakistan cho biết 9 tay súng mặc quân phục và trang bị súng phóng lựu tìm cách tấn công vào căn cứ Kamra đã bị lực lượng canh gác căn cứ ngăn chặn. Giao tranh ác liệt kéo dài hơn 3 giờ, tất cả các tay súng bị tiêu diệt, một binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 3 lính gác căn cứ Kamra bị thương.



Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào căn cứ không quân ở Pakistan trong hơn một năm qua. Ngày 22/5/2011, một nhóm phiến quân đã tấn công một căn cứ không quân ở thành phố cảng Karachi, phá hỏng ít nhất một máy báy P-3C Orion do Mỹ chế tạo, gây thương vong hàng chục nhân viên an ninh.



Hồi tháng 10/2009, căn cứ Kamra cũng bị một phần tử đánh bom liều chết tấn công, làm 6 dân thường và 2 quân nhân thiệt mạng.



Căn cứ không quân Kamra là nơi đóng quân và sửa chữa các máy bay chiến đấu tiên tiến JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, đồng thời là địa bàn thực hiện nghiên cứu và phát triển, đáp ứng nhu cầu của Không quân Pakistan./.

(Theo TTXVN)